Gaziemir'de anılacak

Köy Enstitülerinin kurucusu, Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Âli Yücel'i ölümünün 59. yılında, Gaziemir Belediyesi'nin düzenleyeceği "Laik, Demokratik Bilimsel Eğitim Paneli" ile anılacak.

Gaziemir Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'nin birlikte düzenleyeceği etkinlikte; Köy Enstitülerinin kurucusu ve Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Âli Yücel, ölümünün 59. yılında Türkiye'nin önemli isimlerinin katılacağı panel ile anılacak. Eğitim ve kültür alanında yaptığı reformlarla ülkemizin tarihine ismini altın harflerle yazdıran Yücel anısına düzenlenecek "Hasan Âli Yücel ve Laik, Demokratik ve Bilimsel Eğitim Paneli"nde; siyaset, akademi ve edebiyat dünyasından önemli isimler Gaziemirlilerle bir araya gelecek. Panele; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Dr. Semiha Günal ve Şair, Yazar Tuğrul Keskin'in konuşmacı olarak katılacak. Hasan Âli Yücel'in hayata geçirdiği eğitim sistemi, laik ve bilimsel eğitim ile günümüzde uygulanan eğitim sistemindeki sorunların konuşulacağı panelde, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Mandolin Orkestası konser verecek. 26 Ocak Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek panel saat 19.00'da başlayacak.

Hasan Âli Yücel kimdir?

Hasan Âli Yücel, 16 Aralık 1897'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitiren Yücel, İzmir ve İstanbul'da edebiyat ve felsefe öğretmenliği, maarif müfettişliği yaptı. Fransız eğitim sistemini incelemek üzere bir yıllığına Paris'e gönderildi. 1932'de yurda dönüşte Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı.1933-1935 arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Orta Eğitim Genel Müdürlüğü yaptı. 1935'te İzmir milletvekili seçildi. 1938'de Celal Bayar hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. 1946'ya kadar bakanlık görevini sürdürdü. 17-29 Temmuz'da 1939 tarihlerinde 1. Eğitim Şürası'nı topladı. Ankara Üniversitesi Fen ve Tıp fakültelerini, İzmir Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu'nu, Balıkesir ve Edirne öğretmen okullarını eğitime açtı. Yüksek Mühendis Okulu'nun İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüşmesini sağladı. Dünya klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesini sağladı. 17 Nisan 1940 tarihinde Köy Enstitüleri'ni kurarak eğitim ve bilimi köylere kadar ulaştırdı. Türk kültürü ve eğitimine unutulmaz hizmetler veren Hasan Âli Yücel, Köy Enstitüleri ile Anadolu'da büyük bir aydınlatma devrimi başlatmıştır. 1950 seçimlerinde parlamentoya giremeyince Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde makaleler yazmaya başladı. Ülkemizin UNESCO'ya üye olmasını sağlayan Yücel, 1958'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliğine atandı. 1961'de Kurucu Meclis üyesi oldu. Hasan Âli Yücel, 26 Şubat 1961'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.