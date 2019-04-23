Gaziemir'de Aydilge konseri

22. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nde sahneye çıkan Aydilge, şarkılarını alanı dolduran genç hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sanatçı, şarkıları ve samimi tavırlarıyla alandaki binlerce hayranının gönlünü bir kez daha kazandı.

Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi dizi müzikleri, Aşka Gel, Aşk Paylaşılmaz gibi şarkılarıyla müzik severlerin gönlünde yer edinen Aydilge, muhteşem enerjisi ve sahne performansıyla konsere yoğun ilgi göteren seyirciye unutamayacakları bir konser yaşattı.

Torun Arda'dan sanatçıya teşekkür

Konser sonunda sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Aydilge'ye anı objesi verdi, çocuk şenliğinde sahne aldığı için teşekkür etti. Başkan Halil Arda "Çok donanımlı, çok yetenekli Aydilge'yi sizinle buluşturmaktan gurur duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" diye konuştu.

İzmir'de olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getiren Aydilge, "Bizi siz İzmirlilerle buluşturan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya teşekkür ediyorum. Ulusal egemenliğin temsili olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sahne almaktan gurur duydum" diyerek duygularını dile getirdi.