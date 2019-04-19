Gaziemir'de Bedia Akartürk gecesi

Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, onur konuğu Bedia Akartürk ile birlikte konser verdi. Bedia Akartürk'e teşekkür eden Torun Arda, "Sizi Gaziemir'de ağırlamaktan gurur duydum" dedi.

Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Ustalarla Muhabbet Konseri'nde Gaziemirli müzikseverlerle buluştu. Şef Ali Hikmet Gökçen'in yönettiği müzik topluluğunun konserine onur konuğu olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk katıldı. Bedia Akartürk'ün de sahne aldığı konserde Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu usta sanatçıyla özdeşleşen türküleri seslendirdi. Müzik topluluğu, başarılı performansıyla sanatçı ve seyircinin takdirini topladı. Müzikseverlerin gönlünde yer edinmiş ve kendisiyle özdeşleşen türküleri seslendiren Bedia Akartürk ise muhteşem performansıyla seyirciye unutamayacakları bir konser yaşattı.

Büyük gurur

Konser sonunda sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda sanatçı Bedia Akartürk ile Şef Ali Hikmet Gökçen'e teşekkür etti, plaket verdi. Koristleri de tebrik eden Torun Arda, "Anadolu toprakları o kadar güzel bir coğrafya ki bugüne kadar yüzlerce kültüre ev sahipliği yaptı. Bu topraklar Bedia Akartürk gibi çok değerli insanlar yetiştiriyor ve bu insanlar o kültürü nesilden nesile taşıyor. 60 yıl önce Gaziemir açık hava sinemasına gelen dönemin en ünlü sanatçısı Bedia Akartürk'tür. 60 yıl sonra kıymetli sanatçımızı Gaziemir'de ağırlamaktan mutlu oldum, gurur duydum. Bana bu onuru yaşatan Gaziemirlilere de teşekkür ederim" diye konuştu.

Gaziemir'de sahne aldığı için çok mutlu olduğu dile getiren Bedia Akartürk ise "Gaziemir Belediye Başkanı Halil Ardayı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Şef Ali Hikmet Gökçen ve koristlerimize de çok teşekkür ederim" dedi.