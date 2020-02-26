Gaziemirliler sahnede

Gaziemir Belediyesi ile İmge Cast Ajans birlikteliğinde düzenlenecek Oyunculuk Çalıştayı'nda ünlü sanatçılar; Gaziemirlilere temel oyunculuk, yaratıcı drama, müzik ve şan eğitimleri verecek.

Gaziemir Belediye ile İmge Cast Ajans işbirliğinde düzenlenecek Oyunculuk Çalıştayı'nda tiyatro dünyasının ünlü isimleri Gaziemirlilerle buluşacak. Tiyatro oyuncuları ile eğitmenlerin katılacağı etkinlikte oyunculuk, yaratıcı drama, müzik ve şan eğitimleri verilecek. Oyuncular Hakan Ünal, Ulaş Narlı ile Sanat Yönetmeni Fatih Ay, katılımcılara temel oyunculuk eğitimi verecek. Nesli Özalp Tuncer'in kamera önü oyunculuğunun inceliklerini anlatacağı çalıştayın yazarlık atölyesi bölümünde ise Gönül Şafak, yaratıcı drama eğitimi verecek. Çalıştayda İrem Eryüksel Ünal, müzik ve şan dersi verecek.

Herkese açık

Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde 1 Mart Pazar günü düzenlenecek Oyunculuk Çalıştayı, saat 10.00'da başlayacak. Saat 17.00'ye kadar sürecek atölyelerin hemen ardından sanatçılar Sinan Bengier, Birgül Ulusoy ile söyleşi yapılacak. Çalıştayın sonunda atölyelere katılanlara sertifika verilecek. Her yaştan sanatseverin katılımına açık olan Oyunculuk Çalıştayı'nda yer almak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içinde Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek.