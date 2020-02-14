Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus

Selçuk Efes Kent Belleği yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Onur Tatar'ın "Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus" isimli fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı.

Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus
14 Şubat 2020 Cuma 10:22

Efes Selçuk'un dününü, bugününü kayıt altına alan yarının belleğini tutan Selçuk Efes Kent Belleği'nde, Efes Antik Kenti'nin tarihi ve büyülü atmosferini yansıtan karelerden oluşan sergi büyük beğeni topladı. Onur Tatar'ın objektifinden Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Nikon'un destekleriyle uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Efes Antik Kenti fotoğraflarından oluşan "Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus"  Sergisi'nde yer alan fotoğrafların çekiminde özel ışıklandırma sistemi ve ekipmanların yer aldığını belirten Onur Tatar, Selçuk Efes Kent Belleği'nde çevre il ve ilçelerden gelen sanatseverlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade etti.   Geçmiş Zamanın İzinde Ephesus Sergisi uzun süre Selçuk Efes Kent Belleği'nde açık kalacak.

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