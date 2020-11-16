Geleceğin öykücüleri, değerini yazdı

Türkiye'nin dört bir yanından 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın onuncu yılı, 7 Kasım'da düzenlenen çevrimiçi ödül töreniyle sonlandı.

Proje Başkanı Dr. Müren Beykan, ödül törenindeki konuşmasında, 2020 yılı sonuçlarını ve yılın teması "çocuklukta özgürlük"ün nasıl işlendiğini edebiyat ve yayıncılık dünyasıyla paylaştı.

Müren Beykan, yarışmanın geride kalan on yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu bilgilere yer verdi: "Geçtiğimiz 10 yılda 4500'e yakın öğrenci yarışmamıza katıldı, 32'si ödül kazandı, 54 öğrencinin öyküsü de yayımlanmaya değer bulundu. Önemli rakamlar bunlar. Gelecekte edebiyatımız için ayrıca önemli. Çünkü bu gençlerin bazısını gelecekte okuyacağımızı düşünmek hayal olmasa gerek. Sadece ödüllüleri değil, adı katılımcı arşivinde yer alanların topunu birden kastediyoruz. Öyküleri ve romanlarıyla sevilen Zeynep Cemali'nin, anısıyla da gençlere hâlâ edebiyat sevdası aşıladığını görmek mutluluk veriyor..."

Beykan, yılın teması "çocuklukta özgürlük"ün öykülerde nasıl işlendiğine ilişkin genel bir çerçeve çizerken, "çocukluğu yaşama özgürlüğüne özlem"in çeşitli açılardan ele alındığını, genç öykücülerin aile baskısı, okul kuralları, meslek seçme baskısı ve aşırı sorumlulukla mücadele gibi konulara eğildiklerini belirtti.

"Yoksul çocukların kötü koşullarda çalıştırılması, eğitim hakkından mahrum bırakılması da çeşitli öykülerde, genç yazarları isyan ettirmiş. Okuma özgürlüğünden, eğitimde fırsat eşitliğinin özgürlük demek olduğundan, eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin kabul edilemezliğinden söz etmişler," diyen Beykan, öyküleri ödüle değer görülen İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Aydın'dan dört genci edebiyat ve yayıncılık dünyasına takdim etti.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2020 Online Ödül Töreni, Günışığı Kitaplığı Youtube kanalında yayında.



Aralık ayında yayımlanacak!

Yarışmanın onuncu yılında dereceye giren 4 öykünün yanı sıra, seçici kurulun dikkatini çeken 7 öykü de Zeynep Cemali Öykü Yarışması Ödüllü Öyküler Kitapçığı 2020'de aralık ayında yayımlanacak. Ödüllü Öyküler Kitapçığı'nın geçmiş sayılarını gunisigikitapligi.com adresinden okumak ya da indirmek mümkün.