Geleceğin sanayicileri tiyatro sahnesinde 

İzmir'de Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yılmaz Erdoğan’ın “Bana Bir Şeyhler Oluyor” adlı eserinden uyarladığı “Beni Siz Delirttiniz” adlı oyunu sahneledi.

Geleceğin sanayicileri tiyatro sahnesinde 
07 Nisan 2023 Cuma 14:04

İzmir'de Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, akademik ve mesleki alanda olduğu kadar kültür ve sanat etkinliklerinde de başarılı çalışmalara imza atıyor.  Tiyatro Festivali’nde 2022 yılında İzmir üçüncüsü olan okulun tiyatro grubu öğrencileri, bu kez sahneye bölge katılımcıları için çıktı.  
Yılmaz Erdoğan’ın “Bana Bir Şeyhler Oluyor” adlı eserinden uyarladığı “Beni Siz Delirttiniz” adlı oyunu sahneleyen öğrenciler; Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ve bölge katılımcılarından tam not aldı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, okulun akademik ve mesleki alanda olduğu kadar kültür, sanat ve spor etkinliklerinde de değerli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, 26 Nisan’da Tiyatro Festivali’nde yarışacak olan Tiyatro Kulübü öğrencilerine başarılar diledi.

Okul öğretmenlerinden Çimen Yalçın’ın senaryosunda revize yaparak sahnelediği oyun ayakta alkışlanırken, İAOSB Tiyatro Kulübü eğitmeni Hakan Susuz, yarışmaya hazırlanan öğrencilere oyuncu koçluğu yapma sözü verdi. 
 

Etiketler; #yılmaz erdoğan #Bana Bir Şeyhler Oluyor
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