Genç Ahiler Fuar'daydı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açılan Kadın Emeği Fuarı Kültürpark'ta ziyaretçileri ağırladı. Fuara Genç Ahiler Projesi kapsamında, down sendromlu bireylere destek olmak için ebru desenli ürünler üreten Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de katıldı.

Hüseyin Çatal - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Fuar alanındaki 2 ve 3 No'lu hollerde Kadın Emeği Fuarı'na ev sahipliği yaptı. 7 Mart 'ta kapıları açılan fuar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de açık kaldı. Fuarda, ilçe belediyeler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üretici kadın kooperatifleri, tarımsal kooperatifler, kadın yazarlar, el emeği üretimi yapan kadınlar yer aldı.

Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Genç Ahiler Projesi ile ürettikleri bbru desenli şal, eşarp, fular, ayraç, çanta gibi ürünleriyle Fuardaki yerlerini aldılar. Genç Ahilerin, danışmanları Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Gülnihal Çatal ve projeye gönüllü destek olarak öğrencilere ebru sanatını öğreten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Akgün ile birlikte ürettikleri ürünler büyük ilgi gördü.

Genç Ahiler Projesi nedir?

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Klubü Derneği ile Katip Çelebi Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü bu projede Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Valiliği ve MÜSİAD'ın da katkıları bulunmaktadır. Bu proje ile Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okullarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Gülnihal Çatal danışmanlığında "Hare" adında bir şirket kurdular.

Şirketin Genel Müdürü Kevser Nur Sarıçam, Müdür Yardımcısı Zeynep Nur Kobilay, Sosyal Medya Sorumlusu Sevde Taşkın, muhasebecisi Mücefer Nur Karaboğazlı, Halkla İlişkiler ve Pazarlamada Eflin Özacar ve üretim grubu da Görsel Sanatlar sınıfı öğrencisi olan Betül Dilli, Melek Genç, Fatma Sude Yırtar ve Fatma Yılmaz.

Üretimdeki öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Akgün ile beraber üzerinde ebru desenleri olan ayraç, şal, fular, eşarp, kolye ve yüzük gibi ürünler tasarlıyorlar. Elde ettikleri gelirleri down sendromlu bireyler yararına kullanıyorlar ve down sendromlu bireylerin ailelerinin yaşamlarını anlatan okul öğretmenlerinden Hakan Çildan'ın yazdığı kitabın basımını yapabilmeyi amaçlıyorlar.