Genç frankofonlar kamera başında

Türkiye'deki Fransızca öğretmen ve öğrencileri, Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu'nun (FIPF) 50. yılını yaratıcı bir proje ile kutladı.

Üniversiteli ve liseli 50 öğrenci, Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin ve İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği'nin (APFIZ) desteğiyle büyük bir video röportaj projesi hazırladı. Proje kapsamında, her eğitim kurumunda bir öğretmen rehberliğinde öğrenciler, Fransızca ve frankofoni ile özel bağı olan bir Türk ile röportaj gerçekleştirdi.

Bornova İzmir Tevfik Fikret Okulları'ndaki etkinlikte gösterimi yapılan röportajlar, misafirlerden büyük beğeni topladı. Buluşmaya Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Eric Soulier ve Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cynthia Eid ile çok sayıda frankofonun yanı sıra, eğitim kurumlarından öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

Birçok isim yer aldı

Röportajlar sanat, edebiyat, felsefe, hukuk, uluslararası ilişkiler, gazetecilik, politika, ekonomi, endüstri, bilim, bilişim, iletişim, spor, moda, gastronomi gibi alanlarda aktif olan 50 kişi ile yapıldı. Bu röportajlar bir araya getirilerek Türkiye'de Frankofoni'nin canlı ve aktüel bir portresi oluşturuldu. Video projesine katılarak öğrencilere röportaj veren tanınmış isimler arasında iş insanları Necdet Kestelli, Selim Bonfil, Mete Akşak ve Emre Kaşıkçı; SALT sergi komiseri Amira Akbıyıkoğlu, gazeteciler Serdar Devrim ve Zeynep Oral, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, oyuncu Serra Yılmaz, balet Tan Sağtürk ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yer aldı.

Hedefimize ulaştık

Projenin, başarılarıyla adlarından söz ettiren insanların Fransızcayla bağlantıları nedir merakıyla ortaya çıktığını belirten APFİZ Başkanı Marie Lesvigne "Röportaj için hem Türkçe, hem de Fransızca konuşabilen kişileri tercih ettik. Bu röportajı gençlere yaptırmamızın sebebi gelecekte kendilerine başarılı insanları örnek alabilmelerini sağlamaktı" dedi.

Öğrencilerin başından beri çok istekli ve heyecanlı olduğunu belirten Lesvigne "Bu proje için çok çalıştık ama hedefimize ulaştık, öğrencilerin röportaj yaptıkları kişilerle aralarında bir bağ oluştu" diye konuştu.