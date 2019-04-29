Genç iletişimcilerin LÖSEV projesine ödül

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nce düzenlenen 7. Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri sahiplerini buldu. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) için hazırladıkları LÖSEVİM Halkla İlişkiler Kampanyası ile "ÜNİ-PR İletişim Fakülteleri" kategorisinde ödül kazandı.

"HİÇ fark yaratıyor" sloganı ile Türkiye genelinden 12 kategoride 80'in üzerinde projenin yer aldığı yarışmada; Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Gizem Yaprak Yıldız, Didem Tezeren, Seda Yılmaz ve Umut Can Aytekin, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat danışmanlığında LÖSEV için hazırladıkları LÖSEVİM Halkla İlişkiler Kampanyası ile ÜNİ-PR İletişim Fakülteleri kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Gönüllü sayısının artması için öneriler

LÖSEVİM kampanyasının, LÖSEV ile Halkla İlişkiler Kampanyası dersi kapsamında yapılan bir proje olduğunu belirten Doç. Dr. Ferah Onat, ders kapsamında uzun yıllardır sivil toplum, kamu ve yerel yönetim kuruluşları ile ortak projelere imza attıklarını hatırlattı. LÖSEV için hazırladıkları projeyle ödül almanın ayrı mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Onat, "Öğrencilerimiz 5 ayrı grup olarak LÖSEV'in iletişim faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla farklı kampanyalar hazırladı. Bunlardan birisi de LÖSEVİM idi. LÖSEV yetkilileri ile yapılan görüşme, araştırmalar ve yaptıkları anket sonucunda LÖSEV'in nasıl daha fazla etkin hale gelebileceği sorusuna yanıt aradılar. Hazırladıkları kampanya örnekleri ile LÖSEV'in ve çocuklar yararına ürünlerin satıldığı LÖSEV Dükkan'ın İzmir'de daha fazla tanınması ve sahiplenilmesi, nitelikli gönüllülerin sayısının artırılması için önerilerde bulundular. Diğer kampanyalarda da öğrenciler, sivil toplum örgütlerinin dilenci gibi para toplamadıklarına dair farkındalık yaratmayı amaçladılar. Hazırlanan tüm kampanya ve iletişim stratejileri LÖSEV'e sunuldu" dedi.