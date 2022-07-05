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Genç İzmir’in ilk oyunu sahnede

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda kurulan Genç İzmir birimi sanatta da gençlere alan açıyor. Genç İzmir Tiyatro Topluluğu’nun ilk oyununda sahne deneyimi yaşayan 30 genç, İzmirlilerin yoğun ilgisi karşısında duygu dolu anlar yaşadı

Genç İzmir’in ilk oyunu sahnede
05 Temmuz 2022 Salı 14:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir birimi çatısı altında kurulan “Genç İzmir Tiyatro Topluluğu” ilk oyununu sahneledi. Vedat Murat Güzel’in yönettiği Artiz Mektebi adlı oyunla gençler sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı. İzmir Sanat Merkezi’nde sahnelenen, Müjdat Gezen’in yazdığı Vedat Murat Güzel’in yönettiği oyunda 30 genç sahne aldı.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun sonunda gençlere teşekkür belgelerini veren Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu Önenç, tiyatronun amacının yürekleri eğitmek olduğunu ifade ederek, yıl boyu merkezde ve ilçelerde yapmış oldukları çalışmalar için oyun yönetmeni Köy Tiyatroları Koordinatörü ve yönetmen Vedat Güzel’i ve gençleri tebrik etti. Vedat Güzel ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sanata dokunan ellerde kir barınmaz” sözünü hatırlatarak tiyatronun toplumun farklı kesimlerine ulaşma konusunda önemli bir araç olduğunu belirterek, “Köy Tiyatrosu, Kadın Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosunun ardından gençlerin de artık bir tiyatrosu var. Genç İzmir ile daha çok gence ulaşacağız” dedi.  

Katılmak için gençizmir.com

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde 2021 yılının Kasım ayında kurulan Genç İzmir Tiyatro Topluluğu’nun atölye çalışmalarına 100’e yakın genç katıldı.  Yıl boyunca düzenlenen gençlik şenliklerinde doğaçlama tiyatro ve pantomim de yapılarak gençlerin ve çocukların tiyatroyla buluşması sağlandı. Gençler gönüllü olarak İzmir Gençlik Festivali ve Bergama Tiyatro Festivali başta olmak üzere birçok organizasyonda görev aldı.

15-30 yaş arası gençlerin yararlandığı Genç İzmir platformuna www.gencizmir.com adresinden üye olunup, kurs, atölye çalışmaları ve sosyal aktivitelerden ücretsiz yararlanılabiliyor.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #tiyatro #genç izmir
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