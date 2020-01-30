Genç solist yarışması başlıyor

13. Ulusal Genç Solist Yarışması 31 Ocak tarihinde başlıyor. 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasındaki yarışma "Genç Profesyonel" ve "Üniversite" olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge İzmir Alsancak Rotary Kulübü'nün, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile düzenleyeceği " 13. Ulusal Genç Solist Yarışması" 31 Ocak tarihinde başlıyor. 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasındaki yarışma "Genç Profesyonel" ve "Üniversite" olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.

Alsancak Rotary Kulübü, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İzmir büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "13. Ulusal Genç Solist Yarışması" 31 Ocak tarihinde İzmir'de başlıyor. Elemelerin bir hafta süreceği, finalin 6 Şubat'ta İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacağı yarışmada, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Samsun, Ordu ve Antalya gibi Türkiye'nin pek çok ilinden "Üniversite" kategorisinde 37, "Genç Profesyonel" Kategoride ise 23 genç yarışacak.

Ne yapılabilir

İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı ve Alsancak Rotary Kulübü Dönem Başkanı Aytül Büyüksaraç yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve ülkemize ait değerlerin yeterince ve etkin olarak gün yüzüne çıkarılmadığı düşüncesinden hareketle, "ne yapılmalı - ne yapılabilir" sorusuna bir yanıt vermek adına Ulusal Genç Solist Yarışması adıyla geçtiğimiz yıllarda bir yarışma yapılmıştır. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenmektedir. Bu yarışmayı yapmaktaki temel amacımız, ülkemizin zor koşullarda yetiştirdiği değerli genç sanatçıların, ülkemiz ve kentimiz sanatseverlerine tanıtılmasına yardımcı olmak ve onlara bir takım olanaklar sağlayarak özendirmek, daha da ileri düzeye ulaşmaları için katkı koymaktır. Bu yarışmayı kurumsallaştırmak yalnızca Alsancak Rotary Kulübü'nün çabalarına bağlı olmayıp, öncelikle müzik eğitimi veren kurumlar, halkımızın beğeni düzeyini yükseltme görevini üstlenmiş olan sanat kurumları ve elbette ülkemiz ve kentimizin sanatseverlerinin çabaları ile mümkün olacaktır. Yarışmaya ülkemizdeki müzik eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan veya mezun olmuş gençlerin katılması, ülkemizin aydınlık geleceği adına en büyük dileğimizdir. Bu yarışmayı düzenlerken, çok önemli katkılarda bulunan İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu. 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında "Ünüversite" ve "Genç Profesyonel" kategorilerindeki "13. Ulusal Genç Solist Yarışması"nda her iki kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacıİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından para ödülü ve Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü ile ödüllendirilecek.