Gençlik Korosu'nun yıl sonu konseri

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Gençlik Korosu, yıl sonu konseri büyük ilgi gördü. 7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde izleyenleri kendilerine hayran bırakan gençler, performanslarıyla büyük alkış topladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Gençlik Korosu'nun hazırladığı yılsonu konseri büyük ilgi gördü. Adalet Parkı Konser Alanı'nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediye Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş şefliğinde düzenlenen Gençlik Korosu Konseri'ne gelen vatandaşlar, genç müzisyenlerin performansını beğeniyle izledi. Gençler, söyledikleri birbirinden güzel şarkı ve türkülerle izleyenleri mest etti.

Harika bir sunum

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, Gençlik Korosu'nun sunumunu gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Selim Öztaş olmak üzere tüm konservatuar eğitimcilerine teşekkür etti. Çocukların ve gençlerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Gökoğlan, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Çok başarılı ve harika bir sunum izledik. Konserlerimiz devam edecek, herkesi tüm etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.