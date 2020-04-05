Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara karanfil ve kitap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından ülkeye dönmeleri sağlanan ve Manisa'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 618 kişiye karanfil ve kitap gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara karanfil ve kitap
05 Nisan 2020 Pazar 23:05

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, Etiyopya ve Cezayir'den getirilip, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yurtlara yerleştirilen 618 kişiye kitap ve karanfil gönderdi. Bakan Kasapoğlu'nun "kitap ve karanfil jesti" karşısında mutlu olan vatandaşlar, yetkililerden ve sağlık personelinden gördükleri yakın ilgi ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, yurtlarda bireysel spor yaparak, kitap okuyup televizyon seyrederek vakit geçirdiklerini ifade etti.

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