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Genco Erkal'a yoğun ilgi

Usta Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak hazırladığı “Şahdamarım” adlı müzikli oyunu Karabağlar'da seyirciyle buluşturdu

Genco Erkal'a yoğun ilgi
17 Eylül 2021 Cuma 11:50

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği ve Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda salgın önlemleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliği, çok sayıda vatandaş izledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de aralarında olduğu vatandaşlar, Erkal'ın performansını sık sık alkışladı.

Oyunda, Ahmed Arif'in eserlerinden bestelenen şarkıları da Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, etkinlik sonunda Genco Erkal ile Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşlere, “Doğa Dostu Sertifika” vererek başarılar diledi.

Etiketler; #genco erkal #genco erkal karabağlar
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