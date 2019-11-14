Genco Erkal Çeşme'de 'Merhaba' dedi

Usta oyuncu Genco Erkal, uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı 'Merhaba' adlı tiyatro oyunu ile Çeşmeli sanatseverlerle buluştu.

60. sanat yılında usta oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı "Merhaba" adlı tiyatro oyunu Çakabey Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyuna yoğun ilgi gösteren Çeşmeliler muhteşem performansının sonunda, tek kişilik oyunların ustası Genco Erkal'ı ayakta alkışladı. Genco Erkal'a çiçek vermek için sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Benim sevgili Çeşme Ailem! Söz verdiğimiz gibi, Çeşme'nin kışı yazdan farklı olmayacak. Kışın da Çeşme'de kültürel ve sanatsal etkinlikler devam edecek. Çeşme'de tiyatro, senfoni, bale ve opera olacak. Çeşme'yi sizlerle beraber Yarımada'nın sanat merkezi yapacağız. Usta oyuncu Genco Erkal'a bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Onu Çeşme'de sık sık görmek istiyoruz" dedi.

Müzikal bir yolculuk

Müzikli bir gösteri olan 'Merhaba' usta oyuncu Genco Erkal'ın "Benim yazarlarım" dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşuyor. Genco Erkal sanatseverleri, edebiyat âleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğe ışık tutuyor. 'Merhaba'da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın besteleri; Özatalay'ın piyanosu ve Çağdaş Engin'in basklarneti eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar'ın, giysi tasarımını Özlem Kaya'nın, ışık tasarımını Hakan Özipek'in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini Yiğit Özatalay, yönetmen yardımcılığını ise Emre Yetim üstleniyor.