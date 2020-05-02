Web sayfasında gezmeyi sevenlere kılavuz olacak paylaşımlar yapıyorlar.

Türkiye gezi rehberi başlığı altında kişilere gezilecek yerler öneriyorlar. Türkiye’nin şehirlerinde insanların görmeleri gereken yerler hakkında bilgiler veriyorlar.

Şehirlerde Gezilmesi Gereken Yerler

Şehirlere özel hazırladıkları içeriklerde gidilecek şehirde gezilmesi gereken tarihi yerleri ve tatil yapılabilecek turistik yerleri anlatıyorlar. Anlattıkları yerler arasında camiler, kanyonlar, hanlar, hamamlar, türbeler, müzeler, mağaralar, kaleler ve şelaleler gibi yapılar yer alıyor. Bursa’yı merak edenler için Bursa gezilecek yerler sayfasını inceleyerek şehre gittiklerinde görebilecekleri yerler hakkında fikir sahibi oluyorlar. Bursa’nın en önemli mekanlarının Ulucami, Koza Han, Kapalıçarşı, Mudanya ve Tirilye gibi yerler olduklarını öğreniyorlar.

Tarihi Gezi Yapmayı Düşünenler İçin Öneriler

Web sayfasında tarihi gezi yapmayı düşünenler için öneriler de veriyorlar. Tarihi gezi yapmak isteyen kişiler İzmir gezilecek yerler sayfasından tarihi bir gezide görmeleri gereken yerlerin nereler olduğunu okuyarak öğrenebiliyorlar.

İzmir için hazırlanan sayfada gezilmesi gereken yerler arasında şunlar yer alıyor;

Efes

Yedi Uyuyanlar

Tarihi Asansör

İzmir Saat Kulesi

Kadife Kale

Şirince Köyü

İzmir için hazırladıkları sayfada yerlerin isimleri dışında tarihleri ve bulundukları mevki hakkında da bilgiler veriyorlar.

Kamp Alanları Hakkında Bilgiler

Web sayfası gezilecek yer önerileri dışında kamp yapma alışkanlığı olanlar için kamp alanları hakkında bilgi alabilecekleri içerikler hazırlıyorlar. Böylece kişiler kamp yapmak için farklı bir şehir seçerek doğayla iç içe zaman geçirebiliyorlar. Kamp alanı önerilerinde bulundukları mevkiler arasında şunlar yer alıyor; Cunda Adası, Şile, Datça, Akyaka ve İzmir yer alıyor. Türkiye dışında Avrupa’daki kamp alanları hakkında da kaliteli bilgiler veriyorlar.

Yurt Dışı Rotalarında Gezilecek Yer Önerileri

Kişiler Türkiye dışında farklı ülkeleri de gezip görmek istiyorlar. Bu amaçla sayfa yurt dışında farklı rotalarda gezilecek yer önerileri paylaşıyor. Kişiler bu ülkelere gitmek için gerekli belgeleri hazırladıklarında gitmeden önce görmeleri gereken yerleri öğrenebiliyorlar. Öneriler paylaştıkları yurt dışı ülkeleri arasında Malta, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Kuzey Amerika ve Rusya gibi şehirler yer alıyor. Litvanya gezisi planlayan kişiler Hill of Crosses, Trakai ve Kaunas isimli şehirlerini gezmeleri gerektiğini içerikler sayesinde öğreniyorlar.