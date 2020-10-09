Gönül gözüyle görenler için 30 yeni kitap

Konak Belediyesi, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) ile birlikte başlattığı “Bir Kitap Bir Dünya” Projesi kapsamında, Braille alfabesi ile basılmış 30 yeni kitabı Abacıoğlu Han’da düzenlenen lansman ile duyurdu.

TÜRGÖK’ün kurucusu Gültekin Yazgan’ın “Kör Uçuş” adlı kitabından da ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak üzere 200 adet satın aldıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, TÜRGÖK’e güçlerinin yettiği son noktaya kadar destek olacaklarını söyledi. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) tarafından, İzmir’de 2004 yılında açılan Türkiye’nin ilk ve en büyük görme engelliler kitaplığı, Konak Belediyesi’nin katkılarıyla büyümeye devam ediyor. Konak Belediyesi ile TÜRGÖK arasında imzalanan protokol ile hayata geçen “Bir Kitap Bir Dünya” Projesi kapsamında 30 kitap daha TÜRGÖK kitaplığına eklendi. Ayrıca Konak Belediyesi TÜRGÖK’ün kurucusu Gültekin Yazgan’ın yazdığı “Kör Uçuş” adlı kitabının 200 adet baskısını ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak üzere satın aldı. Yeni kitapların tanıtımı için Tarihi Abacıoğlu Han’da düzenlenen basın toplantısına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Ulvi Puğ, İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Elmas Group Logistics A.Ş.’den Betül Elmasoğlu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği adına Huriye Serter, EGİKAD Başkanı Duha Baran, Tülay Aktaş Güç Birliği Derneği Temsilcisi Sibel Turhal, EGİAD Genel Sekreteri Fatih Dalkılıç, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay katıldı.

Amacımız onlara ulaşmak

Toplantıda ilk olarak söz alan TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, dernek olarak kitaplığın kapasitesini artırmak, daha fazla görmeyene hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek yalnızca roman ve edebi kitaplarla değil, öğrencilerin eğitimlerine yönelik kitapları da Braille alfabesi ile kitap haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Sadece İzmir, İstanbul, Ankara değil, amaçlarının Türkiye’nin her köşesine ulaşabilmek olduğunu dile getiren Yazgan, verdiği destek için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür etti ve “Bir Kitap Bir Dünya projesi kapsamında otuz tanınmış yazarımızın kitabını kabartma olarak bastık. Üyelerimize gönderilmek üzere de raflarımızda yerini aldı. Desteklerinden dolayı Abdül Batur Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Destekleyeceğiz

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, görme engelli çocuklar, gençler ve tüm bireyler için gönüllülük esasına dayalı olarak özverili çalışmalar yapan TÜRGÖK’ün büyük bir övgüyü hak ettiğini söyledi. “Bir Kitap Bir Dünya” Projesi kapsamında, eserlerinin Braille alfabesi ile baskısının yapılmasını kabul ederek gönül gözü ile gören vatandaşlara destek olan yazarlara da teşekkür eden Başkan Batur, “Gönüllülük esasını en iyi organize den sivil toplum örgütlerinin başında gelen TÜRGÖK’ün yanında yer almaya devam edeceğiz. Bundan sonra da birlikte yapılacak her türlü projeye açığız. Bizim yapabileceğimiz ne varsa, samimiyetle ve gücümüzün yettiği son noktaya kadar destek olacağız” dedi.

Dokuz Eylül Rotary'den Batur'a onur üyeliği

Dokuz Eylül Rotary Kulübü’nün 2020-2021 dönemindeki ilk onur üyesi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur oldu. Daha yaşanabilir bir dünya için yapılan çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı Başkan Batur’a “Onur Üyeliği Sertifikası” verildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dokuz Eylül Rotary Kulübü’nün bu dönemki ilk onur üyesi oldu. Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve Konak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde daha yaşanabilir bir dünya için önemli bir işbirliği protokolüne imza atmıştı. Bu işbirliği doğrultusunda ilk olarak İzmir’de 40 farklı noktada çevre duyarlılığı konulu pankartlar sergilendi. Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Elmasoğlu, kulüp olarak üzerinde durdukları yedi ayrı odak noktasından en önemlilerinden birinin “çevre” konusu olduğunu belirterek “Aynı zamanda çevreye duyarlı bir mimar olan Başkan Batur’a bu konuda bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Daha yaşanabilir bir çevre için

Çevre konusunun üzerinde durulması gerektiğine dikkat çeken Elmasoğlu “Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Ancak günümüzde ağaçlar giderek azalıyor, çevremiz kirleniyor, suyumuz azalıyor. Farkındalık yaratmak gerekiyor” dedi. Başkan Batur ise onur üyeliğinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek “Bana layık gördüğünüz bu sertifika için çok teşekkür ederim. Sürdürülebilir bir çevre ve çevrecilik ruhu için işbirliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

