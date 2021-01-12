Görme engellilere özel tiyatro

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) repertuarındaki oyunlardan olan “Radyo-yu Hümayun”u sesli betimleme ile 7 – 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel olarak görme engelli seyircilerine açtı. İlk kez 19 Şubat 2020’de seyirciyle buluşan komedi oyunu 18 Ocak tarihine kadar Youtube üzerinden dinlenebilecek

Geçtiğimiz yıl görme engelliler için Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘Sessizlik’ adlı oyunu sesli betimleme ile salona gelen engelli vatandaşlarla buluşturan BBŞT, “Radyo-yu Hümayun” oyununu da sesli betimleme yaparak internet üzerinden tiyatroseverlerle buluşturdu. Pandemi nedeniyle Youtube üzerinden izlenerek, dinlenebilecek olan oyunun betimlemesi SEBEDER tarafından hazırlanırken, BBŞT oyuncusu Gülin Özkan tarafından seslendirildi.

“Yok artık!” dedirten olaylar zinciri

1900’lü yılların başında İstanbul’da babalarından kalma eski bir konakta küçücük hayatlarına sıkışmış bir aileyi anlatan oyun, Avrupa’da yeni icat edilmiş radyonun hayatlarına girmesiyle yaşanan ilginç olayları konu alıyor. Aşk, entrika ve şantajlarla dolu Radyo-yu Hümayun, tekmili birden yok artık dedirtecek bir komedi.