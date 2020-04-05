"Grup Evde Kal" sokak konserleriyle vatandaşlara moral veriyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için sokak sanatçıları ve profesyonel sanatçıların kurduğu "Grup Evde Kal", sokakları gezerek konser veriyor.

Yıllardır arkadaşlarıyla düğünlerde şarkı söyleyen ve çevresinde "Esendere Ali" lakabıyla tanınan Ali Demir ve Refet Bele Mahallesi'nde muhtar azası olan Serkan Kayanoğlu, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinleri için bir şeyler yapmak istedi. Tedbirler kapsamında düğünlerin ertelenmesini fırsat bilen ikili, salgına karşı dikkati çekmek için "Grup Evde Kal"ı kurdu. Sokak sanatçıları ile profesyonel toplam 10 sanatçıdan oluşan grup, sokak konserleriyle salgın nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların moralini yükseltmeyi amaçladı. Karabağlar Kaymakamlığından alınan iznin ardından tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan grup üyeleri, aralarındaki sosyal mesafeye de dikkat ederek, bir hafta önce Refet Bele Mahallesi'nde konserler vermeye başladı.

Kısa sürede tüm Karabağlar'da duyulan grup, her gün ilçenin farklı bir mahallesine giderek, evlerinden çıkmayan vatandaşlara "Koronaya karşı evde kal Türkiyem" şarkısını da seslendirerek sokak konserleri veriyor. Mahalle mahalle gezip eğlenceli şarkılar ve marşlar çalan grup üyelerine vatandaşlar da evlerinin balkonu ve kapılarından eşlik ediyor. Evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü mahalle sakinlerinin mutlu olmaları için istek şarkılarını da çalan grup üyeleri, onlara salgını bir nebze de olsa unutturuyor.

"Vatandaşların evlerinde kalmalarına öncülük etmek istiyoruz"

Serkan Kayanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup üyelerinin gönüllülük esasısına göre halkı eğlendirdiğini, hiç bir maddi beklentilerinin olmadığını söyledi. İnsanların evde kaldığı için sıkıldıklarını fark ettiklerini belirten Kayanoğlu, "Mahalle sakinlerinin motivasyonlarının artması için böyle bir grup kurduk. Onların evde kalmalarını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlar bizi görünce balkonlarına çıkıyor, destek veriyor. O kadar çok beğenildik ki vatandaşlar bize cep telefonundan ulaşıp, 'Yarın aynı saatte bir daha bizim mahalleye gelip bizi eğlendirin' diyorlar ama biz bu süreçte Karabağlar'ın tüm mahallelerini gidip halkımızı eğlendirmek istiyoruz." dedi.

"Grup Evde Kal" Koordinatörü Serdar Kayacan da arkadaşlarıyla hiç kimseden maddi bir destek beklemeden, sadece vatandaşları evden çıkmamaları gerektiğini anlatmak için konserler vermeye başladıklarını, halkın mutluluğunu görünce ne kadar doğru bir iş yaptıklarına inandıklarını belirtti. Grup üyesi Ali Demir ise küçük yaşlardan bu yana enstrüman çaldığını, alınan önlemler kapsamında düğünlerin ertelendiğini, sanatçıların da evde oturmaya başladığını anlattı. Demir, "Biz sazlarımızı çalmaya alışkınız. 'Ne yapalım' diye düşünürken, hem kendimize hem de evden çıkmayan vatandaşlara moral olmaya karar verdik. Verdiğimiz konserlerle onları mutlu edip, hastalığı unutturmaya çalışıyoruz. Bir müzisyen olarak onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Salgın bittikten sonra da sokak konserleri vermeye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Mahallelinin yüzü gülüyor

Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar ise grup sayesinde mahalle sakinlerinin yüzlerinin gülmeye başladığını, birçok kişinin kendisini telefonla arayarak grup üyelerini sokaklarında konser vermeye davet ettiğini anlattı. İnsanların yüzlerini gülerken gördüğü için mutlu olduğunu belirten Akar, "Müzik ruhun gıdasıdır. Biz onlar için bir müzikle gönüllerini doyurmaya çalışıyoruz. Onlar sanatçıların verdiği konsere balkonlarından oynayarak destek veriyor. İnşallah bu kötü günler sona erecek. Hep birlikte yine eğlenceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini emekli 65 yaşındaki Necdet Yazıcı da tedbirler kapsamında 20 gündür evinden çıkmadığını dile getirerek, "Müzik sesini duyunca şaşırdım, sonra hemen dışarı çıktım. Çok mutlu oldum ve içim açıldı. Onları büyük bir neşe ile izledim. Çok teşekkür ederim. Ülkemizde bu salgının en kısa sürede bitmesini istiyorum." dedi. Mahalle sakini 40 yaşındaki Yasin Korkmaz ise konserin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu virüsün sona ermesi için evde kalmalıyız. Onun için ben de buradan herkese 'Evde kal Türkiye' diyorum. Müzik hepimize moral oldu." şeklinde konuştu.