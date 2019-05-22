Gülümsemekten vazgeçmeyin

Torbalı Belediyesi, belediyenin kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Farkındalığın Fark Edilişi' adlı seminer ve söyleşi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek seminerde, seminerin konuşmacılığını Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Hakan Bilgin yaptı. Bilgin seminerde öğrencilerin hayata hazırlanmalarındaki önemli noktalara değindi. Ücretsiz gerçekleşen söyleşide, öğrenciler, ön yargılarından kurtulmalarını, kendilerine değer vermelerini ve en önemlisi sabah kalktıklarında gülümsemelerini anlatan Bilgin, aynı zamanda gençlerin kendilerinde var olan farklılıklarının değerini bilmesi gerektiğini söyledi. Söyleşiyi Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un eşi Afet Uygur da takip etti.

Messi örneği

Torbalı'da ünlü oyuncu Hakan Bilgin, öğrenciler ile buluşup, onlara tecrübelerini ve hayata dair deneyimlerini anlattı. Yakın Doğu Üniversitesi ile iş birliğinde düzenlenen 'Farkındalığın Fark Edilişi' konulu seminerde konuşan tiyatro ve sinema dünyasının tanınmış ismi oyuncu Hakan Bilgin, her bireyin dünyada tek olduğunu dile getirerek, "Aynaya baktığınızda kendinizdeki farklılığı görüp onu severseniz o zaman kazanırsınız. Ancak çoğu kişi farklılığını kapatıp iyi olanla değiştirmeye çabalıyor. Herkes yaşadığı süre kadar bilgi biriktirir, bunları kaybetmeyin. Kendinizi küçümsemeyin, hep üstüne koyarak yürüyün" dedi. Konuşmasını sık sık örneklerle sürdüren Hakan Bilgin, bir yıl boyunca yatalak olan Barcelona'nın dünya yıldızı Messi üzerinden verdiği örnekle, "Eğer Messi yatalak kalmasaydı belki bugün dünyanın en iyi futbolcusu olmayacaktı. Başarmanın en büyük faktörü çalışmak ve vazgeçmemektir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz daha fazlasının peşine düştüğümüz için var olanın değerini anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fikirlere açık olun

Hayatta her zaman sizinle aynı fikirde olan insanlarla değil sizinle aynı görüşte olmayanlarla da arkadaş olunması gerektiğini vurgulayan sevilen oyuncu "Sizinle aynı görüşte olmayan insanlarla yakın arkadaş olun. Her olayı sorgulayın. Sizinle aynı görüşten olan insanların dışında dost edinin. Öğretmenlerinizin bilgisini sağın, yeni fikirlere açık olun. Sizi sürekli destekleyen isimler kadar sizi desteklemeyenler de olacaktır hayatınızda" dedi. Küfürle ilgili verdiği örneklerle tebessüm de ettiren Bilgin, " Küfürle, kavga ile insanların birbirine düşmesine izin vermeyin. Beyin, siz nasıl donatırsanız o kadar zenginleşir. Başkalarına benzemeye çalışırsanız sıradanlaşırsınız. Gülümseyin. Ne olur gülümseyin ve bundan asla vazgeçmeyin" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Söyleşi sonunda öğrencilerle soru cevap etkinliği gerçekleştiren başarılı isime Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un eşi Afet Uygur plaket ve çiçek takdim etti. Uygur, Bilgin'i Torbalı'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Öğrenciler için çok faydalı bir söyleşi oldu. Hakan Bilgin'i Torbalı'da ağırlamaktan ve onu dinlemekten son derece büyük keyif aldık" dedi.