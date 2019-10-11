Güzel Olacak'ın ilk gösterimi

Tiyatro sanatçısı Rüçhan Gürel ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ, ünlü yazarların öykülerinden yola çıkılarak 'Güzel Olacak' adlı oyunu sahneye taşıdı.

Ülkemizin yetiştirdiği ve adı evrensel boyutlara ulaşan yazarların öyküleri Konak'ta sahneye taşındı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da bu sırada CHP Konak ilçe Başkan Çağrı Gruşçu ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte izleyiciler arasındaki koltuklarda yer aldı. Aydınlık yarınlara kapı açan oyun sırasında, sanatçılar hayatı; Başkan Batur da yöneticilik anlayışını sahneledi. Göreve geldiği günden bu yana şehrimizin farklı noktalarında düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinde yer alan, her zaman sanatçılar ve onları alkışlayanlar ile birlikte hareket edeceğinin altını çizen Başkan Batur, "Oyuna emek veren ve sahneye taşıyan tüm sanatçılarımıza, Konak halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Işık Gelsin Diye

'Güzel Olacak' adlı oyun, sahnelendiği mekanın girişinde yazan, 'Işık Gelsin Diye' vurgusuna uygun olarak, Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi'nde seyirciyle buluştu. Oyun tiyatro sanatçısı Rüçhan Gürel ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ tarafından sahneye taşındı. Rüçhan Gürel'in yönetmenliğini yaptığı, 'Güzel Olacak'ın müzikleri Cem İdiz tarafından hazırlandı. Sahne tasarımını Onur Kaya Erk üstlendi. Oyundaki koro Engin Neşeli, Deniz Eskici, Ceren Gürel, Simge Eke, Ceren Güvenli ve Gamze Önce'den oluştu. Sahnedeki piyanoya da Özlem Tortok eşlik etti.

5 yazardan 5 öykü

Oyunun metni Sabahattin Ali'nin 'Devlerin Ölümü', Reşat Nuri Güntekin'in 'Stare', Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 'Menekşe Kalfa'nın Savunması', Refik Halit'in 'Gözyaşları' ve Sadri Erten'in 'Mumcu' adlı öykülerinden yola çıkılarak hazırlandı. 5 değerli yazarın, 5 öyküsü seçilerek sahnelenen oyun ile toplumsal sorunlara odaklandıklarını ve böylelikle günümüze ışık tutmak istediklerini söyleyen Rüçhan Gürel, "Oyunumuzda kapana kısılmış insanımız, geçmişten bugüne eğitim sistemimizdeki karmaşa, toplumda farklı olanın karşılaştığı sorunlar, milli mücadele, kaybolan değerlerimiz, sanat ve sanatçıya olan bakışımız, değişimin kaçınılmaz gücü ve sömürü düzenini ele aldık" dedi.

Katkı sağladık

Ulvi Puğ da, oyunun adını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrarlanan seçimleri sırasında ortaya çıkan ve ülke geneline umut veren, 'Her şey Güzel Olacak' sloganından esinlendiklerini belirterek, "Ülkemiz için umut olan bu sloganın peşini bırakmıyoruz ve her şeyin güzel olması için çalışıyoruz. Görüyoruz ki verilen çabalar karşılığını buluyor ve güzellikler adına adımlar atılıyor. Bizler de bu sürece değerli yazarlarımızın öykülerinden yola çıkarak hazırladığımız oyunumuz ile katkıda bulunmak istedik" dedi.

Büyük alkış koptu

Sahnede yer alan tiyatro sanatçıları, "Her gecenin bir sabahı vardır" haykırışını yaptığında, Güzel Olacak'ı oyunlaştıran Rüçhan Gürel ve Ulvi Puğ, Mustafa Kemal Atatürk fikirlerinin yanı sıra bir de fotoğrafını sahneye taşındılar. Bu sırada tiyatro salonunu dolduran İzmirliler o sırada sahneden olan tüm değerleri dakikalarca ayakta alkışladı. Güzel Olacak oyunu 16 - 17 Ekim'de ve 1 ile 2 Kasım'da yine aynı sahnede perde açacak. Oyun bu temsillerin ardından, İzmir'in farklı noktalarında da tiyatro severler ile buluşacak.

