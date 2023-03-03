Gâvur Mahallesi sergisi 7 Mayıs’a uzatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 3 Kasım’da açılan ve  ziyaretçi rekoru kıran Ahmet Güneştekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisi yoğun ilgi sebebiyle 7 Mayıs’a uzatıldı. Kültürpark Atlas Pavyonu’ndaki sergiyi bugüne kadar 1.5 milyon kişi gezdi.

Gâvur Mahallesi sergisi 7 Mayıs’a uzatıldı
03 Mart 2023 Cuma 09:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültüpark Atlas Pavyonu’nda açılan sanatçı Ahmet Güneştekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisi devam ediyor. Geçen yıl 3 Kasım’da açılan ve 5 Mart’ta sona ereceği duyurulan sergiyi  bugüne dek 1.5 milyon kişi ziyaret etti.  Sergi yoğun ilgi dolayısıyla 7 Mayıs’a kadar uzatıldı. Serginin hafta sonları günlük ziyaretçi sayısı 15 binin üzerinde.
 
Sergi kültürel çeşitliliği vurguluyor

Küratörlüğünü Şener Özmen'in üstlendiği sergi Güneştekin Vakfı işbirliğiyle açıldı. Göç kültürünü odağına alan ve mübadelenin altında yatan düşünceden hareketle nesneler, ortamlar ve ziyaretçiler arasında farklı karşılaşma biçimlerini teşvik eden sergi, bellek çalışmalarında başka bir tarihsel farkındalık yolunda önemli bir adım oluşturuyor.

Hafıza ve hatırlamayı bir araştırma yöntemi olarak kullanan Güneştekin, sergiye bir hafıza çalışması, alternatif bir tarih yazım alanı olarak bakıyor. Kapsayıcı bir bakışla karşılaşma ve yüzleşmeleri birleştirici temaya dönüştürüyor, mübadelenin başkalığın düzenlenmesi üzerindeki etkilerine bakıyor ve mübadele sonrasında gerçekleşen tüm kitlesel yerinden edilmelerde olduğu gibi ayrıştırıcı uygulamaların toplumları küçümseyen yönlerini tartışıyor. Toplumsal ve bireysel travmalara neden olan konuları inceleme sorumluluğunu üstlenen sanatçı, incelikli bir yaklaşım izliyor ve ürettiği işlerle pozitif bir alanın açılmasına katkı sağlamaya çalışıyor.
 
Rehberli turlar da var

Sergi için her gün rehber eşliğinde anlatımlı turlar düzenleniyor. Haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen sergiye grup olarak gelmek ve anlatımlı tura katılmak isteyenler 293 17 26 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor.


 

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