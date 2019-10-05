'Hareket Sekiz'in özel gösterimi Optimum'da

Yılın iddialı komedi filmlerinden "Hareket Sekiz" İzmir özel gösterimi 6 Ekim Pazar günü saat 16.20’de İzmir Optimum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Milyonları güldürmeye hazırlanan filmin tam kadro tüm komedyen oyuncuları gala öncesinde saat 15.45’te İzmirli seyircileriyle söyleşi gerçekleştirip birlikte filmi izleyecek.

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerini bir araya getiren “ Hareket Sekiz” filmi İzmir Optimum’da İzmirli seyircisiyle buluşacak. Senaryosunu Ayberk Çınar’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ali Yorgancıoğlu’nun yaptığı “Hareket Sekiz” filminin kadrosu, benzersiz tiplemeleri ile izleyenleri kahkahalara boğacak. İzmir Optimum’da gerçekleşecek etkinlikte filmin oyuncuları saat 15: 45’de İzmir Optimum ‘da önce sevenleri ile buluşup sonrasında ünlü oyuncular, yapım ekibi, ve ziyaretçiler filmi Cinemaximum salonlarında hep birlikte izleyecekler.

Levent Cengizhan’ın yapımcılığını üstlendiği filmin müziklerini ise Murat Başaran yaptı. yönetmen koltuğunda Meltem Bozoklu oturuyor. Filmde Türk sinemasının başarılı isimleri Aykut Taşkın rol alıyor.

Aksiyon dolu komedi

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?