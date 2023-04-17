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Hava Muhalefeti'ne İzmir'de coşkulu gala

Başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın paylaştığı, BKM yapımı  “Hava Muhalefeti” filmi hafta sonu İzmir’de seyirci ile buluştu

Hava Muhalefeti'ne İzmir'de coşkulu gala
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:01

14 Nisan’da vizyona giren, başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın paylaştığı, BKM yapımı  “Hava Muhalefeti” filmi İstanbul’da gerçekleşen renkli galanın ardından hafta sonu İzmir’de seyirci ile buluştu. İzmir Optimum Paribu Cineverse’de gerçekleştirilen, Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın katıldığı seyircili özel izlemeye İzmir’deki sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

HAVA MUHALEFETİ İZDİHAMI

Film öncesi Optimum AVM’yi hınca hınç dolduran hayranlarıyla biraraya gelen oyuncular, AVM içinde kurulan özel bir platformda seyircileri ile sohbet edip fotoğraf çektirdiler. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı sinema salonun gecikmeli olarak ulaşan oyuncular, filme girmeden önce yaptıkları konuşmada; ‘İzmir seçici bir seyirciye sahip. Size sunulanı her zaman ilgi ile takip ediyorsunuz. Her alanda olduğu gibi sanatta da demokratiksiniz, seçimlerinde özgür bir sinemasever kitle var burada. İzmir önemli bir ölçüdür, önemli bir kaledir. Bu nedenle burada sizinle beraber olmak olmaktan çok mutluyuz’ dedi.

ALKIŞLAR HİÇ SUSMADI!

Filmi seyircileri ile beraber izleyen oyuncular filmin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Film boyunca kahkahaların eksilmediği gösterimin ardından BKM Ege Bölge Temsilcisi Devajans’ın organizasyonunda İzmir Basını ile biraraya gelen Ali Sunal ve Doğa Rutkay filme ait düşüncelerini ise şöyle paylaştılar;

Doğa Rutkay; “Hava Muhalefeti derdi olan bir film. İzlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. İçinde toplumsal bir hiciv var. Bir eleştirisi var, sadece güldük ve çıktık duygularının ötesinde bir film. Eğlendirirken düşündürmek bizim Güldür Güldür’de çok uyguladığımız bir anlatım şekli. Bu filmde de o var. Bu anlamda diğer filmlerden ayrılacağını düşünüyorum. İzleyenlerin yüreklerinde de akıllarında da ortak bir yer bulacağını düşünüyoruz.”

Ali Sunal: “Gülerek çıktığımız, bize moral olan çok film var, ben de çok seviyorum bu tip filmleri. Ama bu film; hem çok güleceğiniz hem de gülerken “aaa, evet diyeceğiniz”, yaşadığımız ülkede yaşadığımız çevrede görebileceğimiz, eleştirebileceğimiz bir çok şeyi gözler önüne seriyor. O bakımdan da kuvvetli bir  film.”yorumunda bulundu.

Etiketler; #ali sunal #doğa rutkay #hava muhalefeti #bkm
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