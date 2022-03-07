“Hayalet Şiddet’’ sergisi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sanatçı Metin Ünsal’ın şiddetin yarattığı hasarları anlattığı “Hayalet Şiddet” sergisi Kültürpark İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kültür kenti İzmir vizyonu doğrultusunda sanatçı Metin Ünsal’ın şiddetin yarattığı hasarı farklı sanatsal ifadelerle görünür kıldığı Hayalet Şiddet adlı sergi Kültürpark İzmir Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Sergi açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkanvekili Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları ve sanatseverler katıldı.

Açılış konuşmasında Suat Çağlayan “Bu sergide yer alan heykellerde şiddet gören kadının ruhunun katmanları var. Sergide sadece bugün için değil, geçmişten bugüne şiddet gören kadını görebiliyoruz. Değerli sanatçımız hepimizi bir kez daha düşündürüyor. Belediyemiz de bu konuda önderliğini sürdürüyor. Başkanımız Tunç Soyer’in bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz” dedi.

“Çok çalışıyoruz”

Diğer konuşmacı Nilay Kökkılınç ise “Kadın-erkek eşitliği, şiddetle mücadele, genç kadınların ve kız çocuklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi, ekonomik ve sosyal özgürlüklerinin kazanılması konusunda hizmet üretiyoruz. Şiddetle mücadele konusunda kadın, erkek hep birlikte çalışmalıyız. Bu sergide hem şiddete hem de kadına karşı şiddete dikkat çekiliyor. Sanatla farkındalık yaratmalıyız. Değerli sanatçı Metin Ünsal’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Şiddet vurgusu



Sanatçı Metin Ünsal da “Dünyanın en çok şiddet uygulayan ülkelerinden biriyiz. Hepimizin farkında olduğu bir savaş şiddeti yaşanmakta. Bunların olmadığı bir dünyaya doğru gitmemizi diliyorum” şeklinde konuştu.

Hafta içi ve cumartesi günleri 9.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-17.00 saatleri arasında açık olacak sergi 31 Mart tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek.