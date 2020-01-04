Hayaller Ülkesi Gamonya Agora'da

Güldüy Güldüy Show çocuk oyuncularının rol aldığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı 'Hayaller Ülkesi Gamonya' vizyona girmeden önce özel gösterimi ile İzmir Agora AVM'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Umut, dedesi Ahmet ile yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu sihirli dünyanın adı Gamonya'dır ve buranın insanları, dünyanın umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir. Kötü Hortka'nın saldırısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gamonya'nın bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli ve eğlenceli macerada Gamonyanlar birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip, gerçek bir Gamonyan olabilecek midir? Filmin İzmir özel gösterimi BKM Ege Bölge Temsilciliği Devajans organizasyonu ile 5 Ocak'ta İzmir Agora AVM'de gerçekleşecek. BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey "Tüm küçük dostlarımızı ve 'Güldüy Güldüy Show'un hayranlarını İzmir'deki özel gösterimimize bekliyoruz" dedi.