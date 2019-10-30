Hayallerinin kahramanlarını anlattılar

Şırnak'ın Ortasu Köyü Ortaokulu'nda okuyan 31 öğrenci, öğretmenleri Ramazan Teker'in desteğiyle yazdıkları "21. Yüzyıl Bilim İdollerimiz" isimli kitapta hayallerini ve örnek aldıkları 31 bilim insanını anlattı.

Öğretmenlerinin "Dünyanın En Güzel Çiçekler" diye nitelendirdiği öğrencilerin örnek aldıkları bilim insanları arasında Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da yer alıyor. Kitapta öğrencilerden 13 yaşındaki Dilber Encu Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ı, aynı yaştaki İklima Encu Prof. Dr. Sevil Atasoy'u, Keser Encu da Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ı idol olarak seçtiklerini anlattı. Öğrenciler, örnek aldıkları isimlerin özgeçmişlerine de yer verdi.

Öğretmen Teken anlattı

Öğretmenleri Ramazan Teker de kitabın ortaya çıkış hikayesini şöyle anlattı: "Dört yıl önce baba nasihatiyle geldiğim bu sınır köyü okulunda öğrencilerimle beraber öğrendim iyi insan olmanın hayattaki her şeyden daha önemli, bütün bilgilerin ancak iyi insanların ellerinde yeryüzündeki her şeyin dostu olduğunu. Sonra sonra anladım insanı hayallerinin ayakta tuttuğunu. Bu mucize çocukların gözlerindeki ışığa değince anladım okulun 'işe gidiyorum' diye gelinen yer olmadığını. Hayalleri olan ve asla pes etmeyen öğrencilerin öğretmeni olma gururuyla yazdım bu satırları size. Tam 31 tane öğrencim de hayallerinin peşinden gitmiş ve başarmış, gurur tablomuz olan, yol gösteren, ufuk açan bize yeni kapılar aralayan 31 tane bilim insanımızın hayatlarını ve başarılarını merak edip araştırıp yazdılar. Bu öğrenciler bugünün iyi insanları ve iyi hayal kurucuları, yarının iyi insan ve başarılı bireyleri. Çünkü biliyorum yeni şeyler çıkacak, yeni bir dünya yaratılacak azim ve cesaretin olduğu yerlerden."