Hayata Bağlayan Eller sergisi

Ege Üniversitesi(EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında 'Hayata Bağlayan Eller' konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan serginin açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün pek çok insan yaşamını sürdürebilmek için doku ve organ bekliyor. Bu kişiler bizlerin yakını veya bizzat kendimiz de olabiliriz. Organ ve doku naklinde pek çok başarıya imza atan dünya çapında bir merkeze sahibiz ve bu alanda referans merkeziyiz. Üniversitemizde organ bağışına dikkat çekmek amacıyla pek çok bilimsel program düzenliyoruz. Alanlarında en seçkin cerrahlarımızla organ ve doku naklinde öncü bir kurum olmaya devam edeceğiz. Bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerle de organ bağışı konusuna dikkat çekmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Farkındalık yaratmalıyız

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Hilal Sipahi ise "Organ bağışı ve nakil konusunda farkındalık yaratmak, bilgi vermek amaçları ile daha önce; Birden Dokuza Naklet, İyilik Sağlık, Bir Hayat Bağışla adlı 3 sergi gerçekleştirdik. 'Hayata Bağlayan Eller' adlı 4'üncü sergimizde bu kez de sağlık çalışanları emeklerini, çalışma alanlarını, iş dünyalarını ziyaretçilerine sunmayı amaçladık" diye konuştu. Dr. Sipahi, "Organ bağışı ve nakli birbirini tamamlayan, bütünleyen özellikli bir sağlık alanıdır. Birbiriyle ahenk içinde üreten bu büyük ekibin üyeleri de çok çeşitli. Sağlık Bakanlığı otoriteleri, bürokratlar, üst düzey akademik personel, hocalar, hemşireler, laborantlar, teknisyenler, hastabakıcılar, sekreterler, sağlık çalışanları, şoförler, pilotlar ve hatta biz birinci basamak sağlık çalışanları; hepimiz yürekten bir gayretle, hep birlikte birbirimizi tamamlayarak tek bir amaç için soluksuz, duraksız çalışıyoruz. Hayatın kıyısındakileri hayata bağlamak için uğraşıyoruz. Umuyoruz ki sergiyi ziyaret edenler bu büyük emeği, zengin kadroyu ve geniş sistemi tanıyacaklar. Organ bağışı ve nakli konusunda tutum ve davranışlarını edindikleri bilgiler ışığında şekillendirecekler. Sergimizin gerçekleşme sürecinde bizlere bir anlamda destek olan İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Burak Öztoprak ve onun nezdinde idareci ve çalışanlarına, bölge koordinasyon merkezimize teşekkür ederiz. Tüm zaman darlıkları, koşuşturmalar içinde sergimize fotoğrafları, duygu ve düşünceleriyle katılan, bize mesai ayıran tüm sağlık mensuplarına ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.