Haydar Aliyev anıldı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 97. yılı dolayısıyla Karşıyaka’daki büstüne çiçekler bıraktı.

Haydar Aliyev anıldı
12 Mayıs 2020 Salı 11:39

Başkan Tugay “80 yıllık yaşamını ülkesi için, insanlık için mücadeleyle geçiren büyük devlet adamı Haydar Aliyev’i saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Haydar Aliyev Parkı içerisindeki büstün başında gerçekleşen anmaya, Başkan Cemil Tugay ile birlikte eşi Öznur Tugay ve belediye bürokratları da katıldı. Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor. 10 Mayıs 1923 doğumlu olan Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti ve 15 Aralık'ta Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedildi.

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