Hayko Cepkin Selçuk'ta

Gezgin Fest İzmir Pamucak sahilinde tüm coşkusuyla devam ediyor. Binlerce müzikseveri Pamucak’ta buluşturan festivalin ikinci gününde Efes Selçuk’un fahri hemşehrisi Hayko Cepkin sahne aldı. Hayko Cepkin, müthiş sahne performansıyla gezgin müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen gezginleri, müzik severleri, doğaseverleri ve yüzlerce gençleri müzikle buluşturmayı amaçlayan Gezgin Fest İzmir, Türkiye’nin en uzun sahilinde tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde rock müziğin önemli ismi Hayko Cepkin sahne aldı. Sahne performansıyla geceye damga vuran sanatçıyı binlerce müzik sever coşku içinde dinledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı kendine has yorumuyla ve sahne showuyla birbirinden önemli parçalar seslendirdi. Sanatçının seslendirdiği, söz ve müziği Cahit Berkay’a ait olan ve Sivas Katliamı’nı anlatan “Issızlığın Ortasında” şarkısı ise büyük beğeni topladı.

Gezgin Fest şahlandırdı

Efes Selçuk’un Fahri hemşehrisi Hayko Cepkin’i Pamucak sahilinde dinlemekten büyük keyif aldığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Hayko Cepkin Efes Selçuk Belediye Meclisi’nin farklı partilere mensup tüm üyelerinin oy birliğiyle fahri hemşehrisi olmuştur. Bu şu demek; bu kente değer veren, iyi niyetli bir adamın ve sanatın siyaseti yenmesi demektir” dedi.

Gezgin Fest’in Efes Selçuk’u şahlandırdığını söyleyen Başkan Sengel; “Bizlere inanılmaz bir güç verdiniz. Bütün umudumuz gençliktedir diyenlere selam olsun” dedi. Başkan Sengel, gecenin sonunda Gezgin Fest’in elçisi olarak ilan edildi.

Efes Selçuk’un fahri hemşehri olduktan sonra ilk kez sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hayko Cepkin; “Yaşadığım yerde sahne almak benim için büyük keyif. Gezgin Fest aile bütünlüğü içerisinde gerçekleşen, içerisinde birçok konuda farkındalık taşıyan grupları barındıran bir festival. Gezgin Fest çevrecileri, maceracıları, doğa severleri içerisinde barındırması sebebiyle büyümeyi hak eden bir organizasyon. Tüm bu topluluklar kendilerini festival kültürüne çok iyi yansıtıyor. Umarım seneye çok daha iyi bir şekilde burada olacağız” dedi.

Festivalden fazlası

Konser sonrasında Hayko Cepkin ile birlikte bir açıklama yapan Başkan Sengel; “Benim ve birçok Selçuklu’nun çocukluğunun geçtiği bu sahilde Hayko Cepkin ile buluşmak inanılmaz bir keyifti. Bu akşam izlediğimiz şey bir konserin çok ötesinde bir şeydi. Sahnede adeta nereye bakacağımı şaşırdığım bir organizasyondu” dedi.

Gezgin Fest İzmir ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Başkan Sengel; “Gezgin Fest’in Efes Selçuk esnafına katkı sunmanın yanı sıra içinde bulunan grupların oluşturduğu farklı farklı pozisyonlarda yer alıyor artık. Ancak biz ev sahipliği yaptığımız Gezgin Fest’te çok farklı bir birleşim gördük. Bir sahip çıkma gördük. Bunun içerisinde çok kıymetli sanatçılar da var. Bu sanatçılarımız ruhlarını katarak buraya geldiler. Her şeyin ötesinde Gezgin Fest’in hem Efes Selçuk içi, hem de Türkiye için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum”dedi.