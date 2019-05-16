Her Şey Çok Güzel Olacak sergisi açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in himayelerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 31 Mayıs - 6 Haziran 2019'da düzenlenecek 'Her Şey Çok Güzel Olacak' adlı karma sergi için İzmir'den davet var.

Her Şey Çok Güzel Olacak sergisi açılıyor
16 Mayıs 2019 Perşembe 16:16

Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi mücadelesine destek sağlamak amacıyla düzenlenen sergi, resim, heykel ve seramik alanında çalışma yapan Türkiye içindeki ve dışındaki tüm sanatçıların ve sanatçı derneklerinin katılımına açık.

Sergiye katılan sanatçılar, eserleri karşılığında bir ödeme yapılması yerine Ekrem İmamoğlu için açılan banka hesabına bağış yapılmasını talep ediyor. Karma sergiden elde edilen gelir, Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi mücadelesine katkı sağlayacak. Sergi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in himayelerinde gerçekleşiyor. 31 Mayıs-6 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek olan karma sergi için eser kabulü başladı. Tasarımcı Esin Ener'in önerisiyle gelişen sergi projesi, hem ulusal hem de uluslararası katılıma açık. Sergiye katılmak isteyen sanatçılar eserlerini Yurtiçi Kargo yoluyla ücretsiz olarak gönderebilecek.

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