'Hiç Kimse' Ege Perla'da

İzmirli topluluk Vol:5 Tiyatro tarafından sahnelenen tek kişilik kadın oyunu Hiç Kimse, 22 Mayıs saat 21.00'de Ege Perla Toy İzmir Sahnesi'nde sergilenecek. İzmir'in çeşitli ilçelerinde sezon boyunca sahnelen oyun, göçmen kadınların hikâyesini anlatıyor.

'Hiç Kimse' Ege Perla'da
13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:52

Hiç Kimse, göç etmeyi seçmiş kadınların hikayesini anlatıyor. Oyunun ana karakteri Azerin İranlı bir kadın müzisyendir. Yaşadığı alanda kendini tutsak hisseder. Alanını terk etmeyi ve özgünlüğünü koruyabileceği başka bir yere gitmeyi seçer. Gittiği bu yeni yerde kendi gibi göç etmiş başka bir kadın karakter olan Yugoslav şarkıcı Nika ile tanışır. Nika'nın öldürülüşüne tanıklık eder.

Hiç Kimse; göç, savaş ve çocukluk anılarına dair bir tek kişilik bir tiyatro oyunu. Vol:5 Tiyatro'nun 2016 yılında başlattıkları Bellek Üçlemesi projesinin ise son ayağı olan Hiç Kimse'yi Ömer Polat yazıp yönetti. Oyunun tek kişilik oyunculuk performasını Gizem Tataroğlu sergiliyor. Müzik tasarım Sam Alty'e ve sahne tasarımı Memet Ali Zeren'e ait. 'Şimdi güzledir bizim oralar. Savaş bitmiş, çicekler açmıştır. İsteyerek kaçsada insan özlüyor geldiği yeri.'

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