Hilal-i Ahmer’de 154 Yıl Sergisi Türkiye’de ilk defa İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenen “Hilal-i Ahmer’de 154 Yıl Özel Koleksiyon ve Fotoğraf Sergisi”nin açılışına katıldı. Karaca Kültür Merkezi’ndeki sergi 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek

Türk Kızılayı İzmir Şubesi ve Karaca Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Hilal-i Ahmer’de 154 Yıl Özel Koleksiyon ve Fotoğraf Sergisi açıldı. Açılışa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Karaca Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Meryem İpek, siyasi partilerin temsilcileri, kaymakamlar, il müdürleri, Türk Kızılayı şube başkanları ve sanatseverler katıldı.

Özuslu: “Ülkemizin insanı kendini daha iyi ve güvende hissedecek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “O günlerden bu güne yaşanan savaşlarda, doğal afetlerde ve her türlü felakette Türk Kızılay’ın yanında olan bütün vatandaşlarımıza minnet duyuyorum. İyiliği ve toplumsal dayanışma duygusunu çoğaltarak, darda kalanın yanında yer alarak 154 yılını doldurmuş bir kurumda görev almış tüm insanlara da saygılarımı iletiyorum. Onlar oldukça, doğal felaketlerde ya da başımıza gelebilecek diğer afetlerde ülkemiz insanı kendini daha iyi ve güvenli hissedecektir” diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sergide emeği geçenlere teşekkür etti. 30 Ekim İzmir Depremi’nin sahada çekilen fotoğraflarının da yer aldığı sergiye katılan ve depremde çocuklarını kaybeden Tülin Batmaz da aynı acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

Türkiye’de ilk kez İzmir’de

Sergide 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerine ait objeler ile 154 yılı anlatan, afetlerde, resmi bayramlarda yapılan yardım ve etkinliklerden fotoğraflar yer alıyor. Kızılay arşivinden çıkarılan bu fotoğraflar Türkiye’de ilk kez sergileniyor. Koleksiyon Haluk Perk’e ait. Küratör ve sanat direktörlüğünü de Meryem İpek yaptı.