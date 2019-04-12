'Hoşgeldin Amerika' Bademler'e geliyor

Türkiye'nin ilk köy tiyatrosu olan Urla'nın Bademler Köyü'nde yer alan Bademler Köy Tiyatrosu yeni oyunlar ile izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Haluk Işık'ın yaptığı Bademler Köyü halkının oynadığı 'Hoşgeldin Amerika' tiyatro oyunu 13 Nisan ve 20 Nisan'da sanatseverler ile buluşacak.

Bademler Köyü Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Yaradan, "Bütün oyuncu ekibimiz köylülerimiz. Amacımız her sene sahneye yeni genç oyunlar katmak. Amacımız gençlerimizin yasaklı madde bağımlısı değil sahne tozunun bağımlısı olmasıdır. Biz gençler bizlere bırakılan bu mirası bu bayrağı en iyi şekilde temsil etmeye ve bu kutsal görevi sürdürmeye çalışıyoruz. Aldıkları rolleri lakap olan ve şu an lakapları mezar taşlarında yazılı olan yitirdiğimiz değerli büyüklerimizin sırtında harç taşıyarak kendi imkânları ile imece olarak Tiyatro binamızı yapan ninelerimizin dedelerimizin yaktığı bu ateş hiç bir zaman sönmeyecek. Bu ateşin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Ve diktikleri fidanlar ağaç olacak" dedi.