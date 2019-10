Üzerinden 5 sene geçmesine rağmen adından hala söz ettiren How I Met Your Mother, komedi türünde bir Amerikan dizisidir. 208 bölüm ile 9 sezon boyunca seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, ülkemizde birçok kanalda yayınlanmıştır. 31 Mart 2014 senesinde seyirciye 40 dakikalık bir bölümle veda etmiştir. Final konusunun tepki çekmesiyle, hayranları sevindiren alternatif bir final çekilmiştir.

Dizinin baş karakteri Ted, çocuklarına annesiyle nasıl tanıştıklarını her bölümde farklı hikayelerle anlatmaktadır. 2030 yılında çocuklarıyla sohbet ederken gördüğümüz TedMosby, 2005 yılındaki anılarından başlayarak tanışma hikayesini anlamaya başlar. Hikayelerinde başına gelen absürt olaylara, arkadaşlıklarına ve olağan ilişkilerine de yer verir. Aslında konu, How I Met Your Mother izle; yapımcıların New York'taki yaşantılarından esinlenerek yazılmıştır. Dizideki her karakter, konsept ve mekân yönetmenlerin hayatından izler taşımaktadır.

How I Met Your Mother Konusu

Dizinin ana karakteri Ted, Wesleyan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Çalıştığı ofiste şeflik rütbesine yükselmiş fakat 4.sezonda işinden kovularak üniversitede profesörlük yapmaya başlar. Ruh ikizini arayan Ted, iki sezon boyunca Robin'in aslında aradığı kız olduğuna karar verir. Dizinin ilk bölümünde hikayesini anlatırken çocuklarına, Robin'den teyzeleri olarak bahseder. Robin'den ayrıldıktan sonra buhrana düşen, Ted kendinden habersiz bir kelebek dövmesiyle hayatına devam eder.

Dizinin sevimli çifti Marshall ve Lily, evlenip, ikinci sezonda Ted'in yanından ayrılarak yeni bir eve taşınmaya karar verirler. Robin, dördüncü sezonda Japonya'da yaşanan eksantrik olaylar sonra Ted ile yaşamaya başlar. Ted'in gelecekte evleneceği kiz ilk olarak beşinci sezonda karşımıza çıkar. Sarı şemsiyeli gitarist kız, Ted ile aynı film zevkine sahip olduğunun altı çizilmiş ve böylelikle dokuzuncu sezonda arayışın sona erdiği görülür. How I Met Your Mother izle son sezon ile Ted'in çocuklarının annesi kesinleşir.

Ted Mosby’nin Efsanevi Arkadaş Çevresi

Dizide Ted'in arkadaş çevresi, Marshall, Lily, Barney ve Robin'den oluşur. Marshall, Ted'in üniversitedeki oda arkadaşıdır. Hukuk fakültesi mezunu Marshall, sır tutamaz ve Lily'e her şeyi anlatır. Ana okulu öğretmeni olan Lily, Marshall sayesinde Ted ile tanışır. Sezonun sonlarında sanat danışmanlığı yapar ve başkalarının hayatlarına karışmayı sever.

Ted'in en iyi arkadaşı (en azından Barney'e göre) olan Barney, günlerini Ted'e yeni bir kız arkadaşı ayarlamak amacıyla geçirir. Dördüncü sezonda Robin'e âşık olur ve bunu ilk başta sadece Lily'e söyler. Robin, hissiz ve erkeksi tavrı ile dikkatleri çeker. How I Met Your Mother izle; Robin, ilk iki sezonTed, beşinci sezon itibariyle de Barney ile çıkmaya başlar. Sekizinci sezonda Barney ile evlenir fakat dokuzuncu sezonda boşanırlar.