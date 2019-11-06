Hukuk Fakültesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Öncelikle hukuk kazanmak isteyen adayların YKS’ye girerek eşit ağırlık puan türünden yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Fakat şu da bilinmelidir ki hukuk fakültesi okumak hukuk fakültesi kazanmak tan çok daha zordur. Hukuk fakülteri her sene artan talep ile birlikte hem okunması zor olan hem dekazanması zor olan bir bölüm haline geldi. Neden söz ettiğimizi somut olarak görmek isterseniz ÖSYM ’nin yayınladığı en güncel hukuk fakültesi taban puanları nı ve hukuk fakültesi başarı sıralamaları nı inceleyerek hukuk puanları ile hukuk sıralamaları hakkında fikir edinebilirsiniz. Bunun için YKS Rehberi sitesindeki hukuk fakültesi taban puanları sayfasına bakmanızı öneririz. En güncel verileri burada bulabilirsiniz.

Hukuk gelişimi, hukuk sistemi gibi kalın kitapları okumak, ezberlemek yorucu ve uykusuz geceler demektir. Bu yüzden gerçekten hukuk bölümü bitirmek istiyorsanız tercihlerinize almalısınız. Aksi takdirde sıkıntılı ve zorlu bir süreç sizi bekliyor olacaktır. Hedefiniz olmalı ve gerçekten çok kararlı olmalısınız. Tüm bunları göz önünde bulundurarak YKS tercihi yapma nızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanında hukuk fakültesi adaylarının öncelikle iyi bir çalışma azmine ve yeterli düzeyde ezber yeteneğine sahip olmaları gerekir. Araştırmacı, soğukkanlı, sabırlı ve sorun çözebilen kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.

Hukuk fakülteleri insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen , kuralları uygulayan , çıkan sorunları düzenlemek için yasalar geliştiren ve bu yasaları düzenleyecek, geliştirecek bireyler yetiştiren eğitim kurumlarıdır .

Hukuk fakültesi bitirilmesi en zor olan fakültelerden biridir. Bölümde okutulan derslerden bazıları Hukuka Giriş , Temel Hukuk , Roma Hukuku , İdare Hukuku , Ceza Hukuku , İktisat , Uygarlık Tarihi , Mantık , Siyaset Bilimi , Psikoloji gibi derslerdir. Hukuk öğrencileri üçüncü sınıfta yönelmek istedikleri alana karar verirler. Seçmeli ders alırlar.

Hukuk fakülteleri en geniş iş olanağına sahip fakültelerden biridir. Kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız ve yapacağınız mesleğe karar vermenizle orantılı gelişen bir süreçtir. Avukat , hakim , adli ve idari yargı hakimi , savcı , hukuk müşaviri yada noterlik gibi meslekler arasında karar verebilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Kazanmak

Hukuk fakültesi kazanmak diğer alanlara göre kazanılması biraz daha zor bir bölüm olduğunu belirtmiştik. Ek olarak uzun ve emek isteyen bir iş olduğunu da ekleyelim. Eğer hedefiniz hukukçu olmak yani hukuk fakültesi okumak ise düzenli çalışmanız gerekmektedir. Bol denemeler, testler çözmeniz hedefinize sizi daha da yaklaştıracaktır. Düzenli çalışmanın en iyi faydalarından birisi de yükselişinizi görebilmenizdir. Bunun için her hafta YKS adaylarına deneme çözmelerini öneriyoruz. Hatta çözülen bu denemelerin de puan hesaplama ve sıralama hesaplama larını yapmanız sizin hedefinize olan yakınlığınızı ölçmek için oldukça yararlı olacaktır. Dilerseniz hesaplama konusunda en iyi site olan Puanus.com ’u kullanabilirsiniz. Puanus.com bu noktada adayların imdadına yetişmiş diyebiliriz. Sitedeki YKS sıralama hesaplama aracını kullanarak çözdüğünüz denemelerin YKS puan ve sıralama karşılıklarını rahatlık görebilirsiniz.

Avukat, Savcı ve Hakim Arasındaki Farklar

Öncelikle avukat , savcı ve hakim kime denir bunları inceleyelim. Avukat yargının önünde hukuk ve kurallar hakkında kişilere yardımcı olmakla mükellef olan kişidir. Savcı ise suçun işlendiği hallerde devlet adına araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Hakim hukuk kurallarına sadık kalarak konu hakkında karar veren kişidir. Yani kısaca özetleyecek olursak avukat kişilere yol göstererek onların hakkını savunan, savcı olayı devlet adına inceleyen hakim ise durumları karara vardıran kişidir. Savcı ile hakim arasındaki fark savcı devleti temsil etmektedir hakim ise milleti temsil eder. Üçü de adalet sisteminin bel kemiğidir.

Nasıl Avukat Olunur?

Ülkemizde en geçerli ve saygın mesleklerden biri olan avukatlık için hukuk fakültesi mezunu olmak gereklidir. 4 yıl süren hukuk fakültesi nin ardından 1 yıl zorunlu staj eğitimi vardır. Eğer fakülte İngilizce eğitimli ise 5 yıl sürer ve sonra staja başlarsınız. Bundan sonra ise Türkiye Barolar Birliğ i'ne avukatlık ruhsatı almak için başvuru yapılır.

Nasıl Savcı Olunur?

Konumu itibariyle yüksek bir mevkide bulunan savcılar hangi eğitimi almak zorundadır? Savcı olmak için de yine öncelikle hukuk fakültesi ni bitirmek gerekiyor. Mezun olduktan sonra Adli Yargı Sınavı na katılmak ve sınavdan yeterli puanı alarak en sonunda da yapılacak mülakatı geçmek gerekiyor. Bunların ardından savcı adayları için iki yıl sürecek olan staj süresi başlar. Stajın ilk yılının sonunda adayın savcı olup olamayacağına karar verilir. En son olarak ise staj bilgilerinden sınav yapılır ve geçer not alınırsa savcı olunur.

Nasıl Hakim Olunur?

Hakim olmak için de aynı şekilde önce hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı sınava girer. Sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 alması gerekir. Daha sonra ise mülakata girer. Mülakattan sonra yazılı sınav puanı ve mülakat puanı ortalaması alınarak savcılık stajına başlanır. Staj süresi 1 yıldır. Bütün bu süreçleri geçen aday son olarak bir sınava daha girer. Bu sınavı da başarıyla geçerse hakim olur.

Hukuk Fakültesi Kazanmak İçin Nasıl Çalışılmalı?

Her YKS sonrası Hukuk fakültesi ni tercih listesine yazan kişi sayısı oldukça fazla. Bu da bu bölümü sizin gibi kazanmak isteyen çok sayıda rakibiniz var demektir. Peki hukuk fakültesi nasıl kazanılır?