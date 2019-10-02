İDSO'nun açılış konseri yarın

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 2019-2020 sezonunu muhteşem bir konserle açıyor.

4 Ekim Cuma günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki gerçekleştirilecek açılış konserinde F. Mendelssohn Fingal Mağarası, M. Mussorgsky Bir Sergiden Tablolar, F. Chopin Konçerto No.1 eserleri sergilenecek. Konserin şefliğini, uluslar arası başarılara sahip olan Hakan Şensoy üstelenirken, piyano da Solist Evgeni Bozhanov yer alacak. Sanatseverlerin büyük ilgi göstermesinin beklendiği konser ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezondaki birbirinden güzel konserlerine start vermiş olacak.

Hazırlıklar tamam

Yeni sezona birbirinden değerli sanatçıların katkıları ile güzel bir konser ile girmeyi planladıklarını ifade eden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, İzmirli sanatseverleri konsere davet ettiklerini söyledi. Yeni sezonda İzmirlilere birbirinden güzel konserlerin hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Olcay, "Yaz aylarında da TCDD'nin 163. Yılı kutlama programı çerçevesinde Doğu Ekspresi ile çıktığımız yolculukta Tarihi Ankara Garı'ndan başlayarak Erzincan, Erzurum, Kars ve Sivas Divriği konserleri verdik. 9 günlük turda 5 konser ve 1 de Kars'ta öğrenci konseri düzenledik. Bu konserlerimize o illerdeki sanatseverler büyük ilgi gösterdiler. Orkestra olarak bundan sonra da bu konserlerimize devam edeceğiz. 2019-2020 sezonuna da iyi hazırlandık. İzmirli sanatseverlere birbirinden değerli sanatçılarla, güzel anlar yaşayacakları konserlere imza atmak istiyoruz" dedi.