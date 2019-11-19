İKSEV'de Rengim Gökmen ile yuvarlak masa söyleşisi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) gençleri ustalarla buluşturan etkinlikleri Prof. Rengim Gökmen'in "Yuvarlak Masa Söyleşisi" ile devam ediyor.

27 Kasım 2019 Çarşamba günü İKSEV Karataş binasında 18.00'da başalacak söyleşide Gökmen, kompozisyon ve müzik bölümü öğrencileriyle biraraya gelecek, genç bestecilerin sorularını yanıtlaycak ve besteci- şef görüş alış-verişi yapacak. Söyleşiye dinleyici olarak katılabilinecek, katılmak isteyenler (232) 463 03 00 numaralı telefondan veya info@iksev.org adresinden kayıt yaptırılabilir. Müziğe küçük yaşlarda başlayan Rengim Gökmen, piyano ve kompozisyon çalışmalarını Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladıktan sonra orkestra şefliği öğrenimi için Türk hükümeti tarafından İtalya'ya gönderildi. Avusturya, İngiltere ve Hollanda'da orkestra şefliği üzerine çalışmalar yaptıktan sonra 1980 yılında katıldığı San Remo Uluslararası Gino Marinuzzi Şeflik Yarışması'nı kazanarak büyük başarı elde etti. Daha sonra Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde, ABD ve Güney Amerika'da konserler yönetti. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü ardından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görev yaptı. Sanatçı 1991-2006 yılları arasında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü olarak görev yaptığı sırada sayısız konser, kayıt, yurtiçinde ve yurtdışında turneler gerçekleştirdi. 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçilen ve aynı yıl İtalyan Hükümeti tarafından Şövalye Nişanı ile ödüllendirilen Rengim Gökmen, 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı ile onurlandırılmıştır. Halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörü olan Rengim Gökmen, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın da kurucu ve daimî şefidir. Sanatçı, 2015 yılında kurulan İzmir Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın da süpervizörlüğünü yürütmektedir. Rengim Gökmen ayrıca Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesidir.