İKSEV'den Viyolonsel Konçertosu yarışması

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kurucu Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı adına düzenlediği Ulusal Beste Yarışması'nın 11'incisi 'Viyolonsel Konçertoları' dalında yapılacak. Çok sesli müziğimize yeni eserler kazandırmayı ve genç bestecileri yeni yapıtlar bestelemek için özendirmeyi amaçlayan Yarışmanın son katılma tarihi 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.00 olarak belirlendi.

2021 yılı içinde sonuçlanacak Yarışmanın değerlendirmesi önceki yarışmalarda olduğu gibi 35. Uluslararası İzmir Festivali programında 'Yarışma Konseri' ile yapılacak. Gürer Aykal (Orkestra Şefi), Erdoğan Davran (Solo Çellist), Çağ Erçağ (Solo Çellist), Turgay Erdener (Besteci), Rengim Gökmen (Orkestra Şefi), Hasan Uçarsu (Besteci), Serdar Yalçın (Besteci-Orkestra Şefi) oluşan Seçici Kurulun finale bırakacağı en çok 3 eser Yarışma Konserinde seslendirilecek. Derecelendirme, seçici kurulun, orkestranın ve dinleyicilerin oylarıyla yapılacak.

Konçertolar sürüyor

İKSEV Yönetim Kurulu üyesi ve Yarışma Genel Sekreteri dramaturg Serdar Ongurlar: "Anımsanacağı gibi, 10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması, Piyano Konçertosu türünde yapılmıştı. 2018'de sonuçlandırdığımız bu yarışmanın yoğun ilgi görmesi nedeniyle konçerto türünü sürdürmeye karar verdik. Bu kez çağdaş Türk müziği dağarcığında çok az bulunan 'Viyolonsel Konçertosu' konusunu gündeme getirdik ve konçerto türünü sürdürerek, bu çalgı için yaratılar istemeye karar verdik. Bu yapıtların ulusal süreçte değerinin anlaşılarak evrensel boyuta ulaşması İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı olarak en büyük dileğimiz" dedi.