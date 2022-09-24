İlber Ortaylı Çeşme Festivali'nde

Bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında "Balkan Günleri" temasıyla Çeşme Belediyesi tarafından yeniden hayat bulan olan Çeşme Festivali, dolu dolu bir programla büyük bir coşkuyla devam ediyor. Çeşme'nin dört bir yanında verilen konserlerin gerçekleştirildiği günde Ünlü Tarihçi, Akademisyen ve Yazar İlber Ortaylı da bir söyleşi yaptı

'Balkan Günleri' teması ile birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Festivalin ikinci gününde, Alaçatı, Ilıca ve Çiftlik'te eş zamanlı kurulan mutfak atölyeleri ile başlayan festivalde Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda Keçe Ali Resim Sergisi açıldı.

Aya Haralambos Kilise'sinde Moderatörlüğünü Gazeteci Korcan Karar'ın yaptığı Cahit Berkay Ülke Ülke Balkan Müziği üzerine söyleşi ve dinleti yaptı. Ardından Ünlü Tarihçi Akademisyen ve Yazar İlber Ortaylı Balkan Göçü ve Türkiye'ye Etkileri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Çeşmeliler'in yoğun ilgisi ile karşılayan Ortaylı, soruları tüm içtenliği ile yanıtladı.

Shantel, Cenk Bosnalı, Kolektif İstanbul ve Yasemin Göksu konser verdi

Festival kutlamaları kapsamında eş zamanlı başlayan konserlerde Çiftlik Köy Meydan Sahne'de Yasemin Göksu, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda Kolektif İstanbul, Alaçatı Meydan Sahne'de ise Cenk Bosnalı ve Shantel'in verdiği konserlerle festival coşkusu zirveye çıktı. Çeşme'nin dört bir yanındaki festival coşkusu tüm kenti sardı.

"Balkanlar bizim ailemiz"

Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Dört gün boyunca; Çeşme'nin dört bir köşesine kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız, birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız, kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yıl ki teması 'Balkan Günleri' Çünkü; Balkanlar bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüz yıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan, genetik, tarihi, kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar bizim ailemiz. Her birimiz Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz" dedi.