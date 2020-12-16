İncir Evi, yeni yıla hazır

"Sağlıklı Lezzetler" sloganı ile müşterilerine sunduğu doğal ürünlerle beğeni kazanan İncir Evi, yepyeni ürünlerle yeni yıl hazırlıklarını tamamladı.

Pandemi nedeniyle hayatların kısıtlandığı bir dönemde doğal ürünlere talep artarken her zamankinden farklı bir hediye seçeneği arayanlar, özellikle İzmir'i temsil eden İncir Evi'ni tercih ediyor. İncir Evi, pandemide web sitesi dışında instagram ve facebook hesapları üzerinden online satışlarla yeni döneme hızla adapte oldu.

Sevdiklerine farklı bir hediye göndermek isteyenlere lezzetli alternatifler sunan İncir Evi, yeni yıl öncesi hazırladığı hediyelik ürünleriyle iş dünyası, kurumlar ve özel yaşamın alternatif hediye ihtiyacını karşılıyor. Gerek konsepti, gerek ürün içeriği ile İncir Evi'nin İzmir'e çok yakıştığını ifade eden yetkililer, birbirinden nefis kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, badem, ceviz, fındık, çam fıstığı gibi doğal lezzetler ile yeni yılı karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Hediyelik ürünlerde hem sağlıklı hem de doğal bir alternatif oluşturduklarını belirten İncir Evi yetkilileri, "Arzu eden müşterilerimiz için firmalarının logoları ile de kutu ve paketler hazırlıyoruz. Bu sayede hem sağlık hem de lezzet içeren özgün bir hediye alternatifi sunuyoruz. Elli yıldır kalitesinden ödün vermeyen, dünyanın her yerine kurutulmuş sağlık ve lezzet ihraç eden firmamız İncir Evi pandemi dönemiyle birlikte online satışlara başladı" dedi.

İncir evi, Instagram, Facebook, web sayfası üzerinden gördüğü yoğun taleplere hızla cevap veriyor. Yeni yıl için sosyal medya kullanıcılarına özel instagram sayfasında çekiliş düzenliyor. 25 Aralık Cuma günü açıklanacak çekilişte birbirinden lezzetli ve sağlıklı ürünler kullanıcıları bekliyor.