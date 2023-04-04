Indiana Jones 5'in dünya prömiyeri Cannes'ta yapılacak

Indiana Jones serisinin 15 yıl aradan sonra çekilen 5. filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı", uluslararası ön gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapılacak.

Indiana Jones 5'in dünya prömiyeri Cannes'ta yapılacak
04 Nisan 2023 Salı 00:03

Yönetmenliğini James Mangold'un üstlendiği Indiana Jones serisinin 15 yıl aradan sonra çekilen 5. filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı", uluslararası ön gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapacak. Uzun yıllar sonra sinemaseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanan filmin, bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Cannes Film Festivali'ndeki ön gösteriminin 18 Mayıs'ta gerçekleşeceği açıklandı.

Filmin yönetmeni Mangold, konuya ilişkin, "1995 yılında Cannes Film Festivali'ne ilk filmim ile Yönetmenlerin 15 Günü seçkisinin bir parçası olarak katılma onuruna sahip oldum. 28 sene sonra, çok daha büyük bir prodüksiyon ile geri dönmekten gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mangold, Indiana Jones macerasının devamını seyircilerle paylaşmak için sabırsızlandığını vurguladı.

Harrison Ford'un başrolünde yer aldığı filmde Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore ve Mads Mikkelsen rol alıyor.

Yapımcılığını Kathleen Kennedy, Frank Marshall ve Simon Emanuel'in üstlendiği, Steven Spielberg ve George Lucas'ın baş yapımcı olduğu "Indiana Jones ve Kader Kadranı", serinin gizem dolu atmosferini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Film 30 Haziran'da vizyona girecek.

Etiketler; #cannes #Indiana Jones #promiyer
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