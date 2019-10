İngilizce Türkçe çeviride devrim

Çeviri günümüzde oldukça öne taşıyan bir hizmettir.

Profesyonel Çeviri, günümüz zamanlarında oldukça ihtiyaç duyduğumuz bir hizmettir. Çevirmen Evi, geliştirdiği sistemi 1500 den fazla tercüman ile profesyonel tercüme hizmeti vermektedir. Online sistem sayesinde 7/24 ulaşabileceğiniz bir platformdur.

Online Çeviri Hizmeti

Online çeviri hizmeti belge, metin, resmi belge ve teknik belge gibi yazılı ürünlerin acil bir şekilde çevrilerek müşterilere teslim edilmesini kapsayan bir çeviri hizmetidir. Çevirmen evi firmamız acil çeviri konusunda kaliteli çalışmaları yapan firmalar arasında ilk sırada yer almaktadır.

Çevirmen evi firmamız deneyimli çevirmenlerimizle müşterilerine her dilde kaliteli çeviriler yaparak Türkiye ve Dünya’da hizmet veriyor. Firmamızın verdiği hizmetler arasında yeminli tercüme hizmetleri, online tercüme hizmetleri, profesyonel tercüme hizmetleri gibi hizmetler bulunuyor. Bu alanlardaki hizmetleri 1500 personelle ve 102 farklı dil çevirisi ile yapıyoruz.

Hızlı Çeviri Desteği

Firmamız müşterilerine online çeviri ile her an ve her yerden verebiliyor. Bunun için çeviri yapılacak dosyanın Çevirmen Evi’ne ulaştırılması yeterli oluyor. Çevirmen Evi Akademik çeviri, medikal çeviri, hukuki çeviri birçok alanda da en iyi hizmeti vermektedir. Belge eline ulaşan Çevirmen Evi bünyesindeki tercümanlar anında çalışmaya başlayarak belgeyi istenilen dile çeviriyorlar. Çeviri yaptırmak isteyen kişiler iş öncesinde ödeyecekleri fiyatları firmamızdan öğrenebiliyorlar.

Bunun için ellerinde bulunan çevirisi yapılacak belge veya metni internet sitemiz üzerinde yer alan fiyat hesapla uygulamasına yükleyerek ödeyecekleri fiyatı öğrenebiliyorlar. Çevirmen Evi acil çeviri yaptığı için müşterilerden daha fazla ücret talep etmiyor. Normal bir zamanda yapılan çeviri için aldığımız ücreti acil çevirileri içinde alarak müşterilerimizin daha fazla para ödemelerine engel oluyoruz.