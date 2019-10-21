İngilizce yeterliliğinde 73. sıradayız

İngilizce Yeterlik Endeksi verilerine göre, Türkiye 80 ülke arasında 73'üncü sırada yer alıyor. Bunun en önemli nedeninin yabancı dilin bir ders olarak görülmesi olduğunu söyleyen Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley, "İngilizceyi bir iletişim aracı olarak görmelisiniz. Çünkü dil bilmek kişiyi özgürleştirir" dedi.

İstek Okulları, Türkiye'de yabancı dil öğrenen öğrenciler için sürdürülebilir bir gelişim planı hedefiyle devlet ve özel okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik bir yabancı diller konferansı düzenledi. Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda İngilizce öğretmeni katıldı. Konferansta İSTEK Vakfı Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Akyel, akademisyen Assoc. Prof. Dr. Hossein Farhady, öğretmen eğitmeni Theresa Doğuelli, Profesör Sarah Mercer ve İSTEK Okulları Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley konuşmacı olarak yer aldı. Konferansta konuşma yapan Bedrettin Dalan, yabancı dil öğrenebilmek için öncelikle ana dilin çok iyi bilmesi gerektiğinin altını çizerken, Profesör Sarah Mercer ise dil öğrenme sürecindeki öğretmen ve öğrenci arasındaki bağın önemini vurguladı.

Dil bilmek özgürleştirir

Açılış konuşmalarının ardından DHA'ya konuşan İSTEK Okulları Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley, İngilizce eğitimi ve öğreniminde yaşanan sorunlara dikkat çekti. İngilizce Yeterlik Endeksi verilerini hatırlatan İpek Bulduk Cooley, "Maalesef ülkemizde çok iyi niyetli çalışmalar olsa da istediğimiz yerde değiliz. İngilizce Yeterlik Endeksi (English Proficiency Index) verilerine göre 80 ülke arasında 73'üncü sıradayız. Bu can sıkıcı bir veri. Bunu düzeltebilmek adına öğrencilere, bir başka kişinin yardımı olmadan iletişim kurabilecekleri, karşı tarafı çok iyi algılayabilecekleri bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Çünkü dil bilmek kişiyi özgürleştiriyor. Endeksteki ülkeler için İngilizce ikinci veya üçüncü lisan. Belirli testler yapılıyor, bu endeks çıkartılıyor ve en başarılı olan birinci sırada yer alıyor. Mesela İsviçre, Danimarka, Norveç, Hollanda, Singapur gibi ülkeler ilk 5'te yer alıyorken biz maalesef 73'üncü sıradayız" dedi.

Ders değil

Yapılan en büyük hatanın yabancı dili bir ders olarak görmek olduğunu anlatan İpek Bulduk Cooley, "İngilizce aslında bir ders değil, bir iletişim aracıdır. Bir defa dersi doğru algılamalıyız ve o yabancı dilin karakterine göre hareket etmeliyiz. İngilizce konuşmadan öğrenilmez. İki dünya bir araya gelse, o esnada öğretilen dil haricinde sınıfta başka bir dil konuşulmamalı. Ancak bir deprem veya sağlıkla ilgili önemli bir durum olduğunda Türkçe konuşulabilir. Bıkmadan, sıkılmadan çok ciddi bir sabırla hedeflenen dil üzerinden iletişim kurulması lazım" diye konuştu.