İngiltere'den Vize Almak Neden Zor?

İngiltere'den alınacak vizeler için yapılacak işlemler oldukça karmaşık niteliktedir.

Bu ülkeden giriş vizesi almak zordur. İngiltere, aslında Avrupa Birliğine üye bir devlet olsa da, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olan Schengen vizesini kabul etmiyor. Çünkü İngiltere, Schengen vizesi verilirken yapılan araştırmaları yetersiz görüyor ve Kendi ülkesine giriş koşullarını tamamen kendi belirliyor.

Bu da alınacak vizelerde ciddi zorluklar yaşamaya sebep oluyor. Bu karmaşık ve zor süreçte aracı bir kurumdan yardım almak gerekiyor. İşte bu noktada profesyonel düzeyde yardım ve destek sağlayacak bir aracı kurum olarak karşımıza CSS & Co Legal adlı kuruluş çıkıyor. Kuruluşun internet ulaşım adresi olan csslegal.com'a girmek suretiyle sunulan hizmet, destek ve yardımlar konusunda detaylı bilgi sahibi olma şansına sahip oluyorsunuz.

Verilen Vize Türleri

İngiltere'nin, vize verme konusundaki bu zorlayıcı tutumunun başlıca nedeni ise ilticayı engellemek. Kısa süreli vize vermeyen İngiltere'nin en az süreli vizesi 6 aylık. Verilen vize türleri ise şöyle Çalışma Vizesi, Yerleşim Vizesi, Ziyaretçi Vizesi ve Öğrenci Vizesi. Tüm bu vize türlerinde uzman görüşüne sahip olan CSS Legal'den alacağınız destek işinizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

CSS Legal Tecrübesi

CSS Legal isimli kurum, 2006 yılında kurulmuş ve kurulduğu andan bu zamana kadar İngiltere Vizesi alma konusunda aracı kurum olarak çalışmış bir kuruluş. Bu aracı kurum 13 yıllık engin tecrübesi ve uzman bilgisiyle çalışmalarını yürütüyor . Kuruluşun, Türkiye ve İngiltere'de ofisleri bulunuyor. Bu ofislerin bulunduğu şehirler ise İstanbul, Ankara, Londra, İzmir ve Gaziantep. Yaygın ofis ağıyla CSS Legal çok güçlü bir kurumsal yapıya sahip.

Kurumsal Kimlik

Güçlü kurumsal kimliği ile CSS Legal hizmetlerini ciddiyetle yürütüyor. Kuruluşun kadrosu ise İngiltere'nin Göçmenlik mevzuatının tümünü bilen ve uygulamalar konusunda uzman olan kişilerden oluşuyor. Bu uzmanlardan sağlanan destek ile alınacak vize konusunda işler olabildiğince kolaylaşıyor.

CSS Legal, vize başvurusu için gereklilik arz eden tüm bilgi ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması, başvuru dosyalarının mükemmel şekilde hazırlanması işlemlerinde verdiği destekle, başvurunun başarı şansını oldukça yükseltiyor. Yine Vize işlemlerine dair tüm süreç bu uzmanlar tarafından takip edileceğinden, işinizde oldukça kolaylaşıyor.

CSS & Co Legal'e 7/24 telefonla ya da csslegal.com adresi ile ulaşıp gerekli tüm destek ve yardımı alabilirsiniz.



