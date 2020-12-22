Instagram Hesabını Dondurma veya Kalıcı Olarak Silme

Instagram hesabınızın nasıl silineceği konusunda rehberlik mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz! İlk olarak karar vermeniz gereken; instagram hesabınızı dondurmak mı yoksa kalıcı olarak silmek mi istiyorsunuz?

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silme işleminde; profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenileriniz ve takipçileriniz tamamen ortadan kalkacaktır. Ve tekrar hesabı geri almak isterseniz bunun hiçbir bir yolu yoktur. Dikkat ! Eski kullanıcı adı ile kaydolamaz veya eski kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakma ya da Instagram hesabını dondurma nasıl yapılır? Hesabınızı dondurduğunuzda, profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenilerinizin tümü gizlenecektir. Ancak tüm bu bilgileri tekrar giriş yaparak geri yükleyebilirsiniz. . Herhangi bir nedenle hizmetten geçici olarak ara vermek istiyorsanız, ancak bağları tamamen kesmeye ve verilerinizi tamamen kaybetmeye tam olarak hazır değilseniz, bu doğru seçenektir.

Instagram kalıcı olarak nasıl silinir

Instagram hesabınızı silmeden önce, platforma yüklediğiniz her şeyin bir kopyasını indirmek için birkaç dakikanızı ayırmanızı öneririz.

Verilerinizi indirmek için internette birçok bağlantı bulabilirsiniz. Bu verileri yedeklediğinizde, Instagram hesabınızı kalıcı olarak silme işlemine hazırsınız. Aşağıdaki adımları takip edin.

Instagram hesabınıza bilgisayar üzerinden giriş yapmalısınız, çünkü bir Instagram hesabını telefon uygulamasından devre dışı bırakmanız mümkün değildir.

Instagram hesabınıza bilgisayarınızdan giriş yapın.

Profil sayfanızdan "Profili Düzenle" yi seçin..

'Hesabınızı neden siliyorsunuz?' Yanındaki açılır menüyü açın. Ve en alakalı nedeni seçin.

İstendiğinde Instagram şifrenizi tekrar girin

'Hesabımı kalıcı olarak sil'i seçin

Instagram geçici olarak nasıl dondurulur?

Hesabınızı daha sonra tekrar kullanmak istiyorsanız Instagram hesabını dondurma şıkkı size uygundur. Aşağıdaki adımları yine bilgisayarınız üzerinden izlemelisiniz.