İslami Kaligrafi Sergisi

Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Danışma Kurulu, Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ortaklığı ileAydın Doğru'nun 'İslami Kaligrafi ve Kat'ı Sanatı' sergisi sanatseverlerle buluştu. Kat'ı sanatının eski bir Osmanlı sanatı olduğuna ve günümüzde bu sanatı icra eden kişi sayısının çok az olduğuna değinen Aydın Doğru, "Kat'ı sanatı, icra edilmesi çok zor ve zaman alan bir sanat. Bu nedenle bu sanatı icra edenlerin sayısı da çok az" dedi.

Kâğıdı delerek yapılan bu sanatın günümüzde unutulan sanatlar içerisinde yer aldığını ve amacının Kat'ı sanatını yaşatmak olduğunu söyleyen Doğru, "Yaklaşık beş yıldır bu sanatı icra ediyorum. Amacım Kat-ı sanatını yeni nesle tanıtmak, yeniden canlanmasını ve gençlerin bu sanattan haberdar olmasını sağlamak. Çalışmalarımda Kat'ı sanatı ile eski Osmanlı hat sanatını yoğuruyorum. İslami kaligrafi ile Kat-ı sanatını birleştiriyorum. Sadece bu sanatı icra etmek ve bu yoldan insanlara ulaşmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.