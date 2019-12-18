İstanbul Gelişim Üniversitesi lisansüstü eğitimleri

Lisansüstü eğitim yani yüksek lisans eğitim programlarını katılmak ve branşınızda yüksek lisans almak istiyorsanız, bahar ve güz döneminde açılan yüksek lisans programlarına başvurabilirsiniz.

Yüksek lisans bölümleri , üniversiteler tarafından belirlenir ve kontenjanlarına göre açılır. Başvuruda bulunarak, gerekli şartları yerine getirmeniz ile yüksek lisans eğitimi için kabulünüzü beklersiniz. Yüksek lisans eğitimlerinde her üniversitenin kabul şartları farklılık gösterebilir. İstenilen belgeler aynı olsa da, üniversitenin sağladığı eğitimlere göre daha fazla başvuru alacağı için, kabul şartları da zorlaşır. Özel İstanbul Üniversiteleri de yüksel lisans eğitimi verdikleri için, ücretli olarak da eğitim alabilirsiniz. Ayrıca burslu olarak yüksek lisans yapmanızı sağlayan üniversitelerde bulunmaktadır.

Farklı bir bölümden ya da farklı bir üniversiteden mezun olmanız, yüksek lisans eğitimi alacağınız üniversite için önemli değildir. Yani lisansüstü eğitimini, ülkemizde ki üniversitelerin her hangi birinden ya da yurt dışında da eğitim alabilirsiniz. Üniversitenin açmış olduğu yüksek lisans bölümleri için şartları öğrenerek başvuruda bulunmanız ve kabul edilmeniz ile birlikte, 2 yıllık uzmanlık eğitimi almış olursunuz. İstanbul'da çalışan sayısının fazla olması, yüksek lisans eğitimi almak isteyenlerin de İstanbul üniversiteleri arasından seçim yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Çünkü birçok kişi hem çalışmakta ve hemde lisansüstü eğitim yapmaktadır. Yüksek lisans başvuru tarihi güz ve bahar dönemlerinde olmaktadır. Bu dönemlerde başvuruda bulunarak, belgeleri hazırlamanız ve şartlarınızın uygun olması durumunda, ilk yüksek lisans eğitim dönemine katılmanızı sağlar.





Yüksek lisans eğitimi nedir?

Yüksek lisans eğitimi, lisans eğitiminden sonra alınır. Tezli lisansüstü programları 4 dönem, tezsiz lisansüstü programları ise 3 dönem olmaktadır. Eğitim sürecinde uluslararası kabul gören eğitimler alınır. Ayrıca daha yoğun olarak projelere odaklanılır. Uygulama yoğunluğu çok fazla olduğu için, birçok kişi yüksek lisans eğitimini tamamlamayarak, yarıda bırakmaktadır. Hatta bazı bölümlerde lisans döneminde yapmadığınız kadar projeyi, yüksek lisans döneminde yaparsınız. Alacağınız eğitimlerde daha farklı olacağı için, yeniden iki yıl üniversite okuyacağınızı söyleyebiliriz.

Yüksek lisans eğitimi alacaklar, sadece eğitim konusunda uzmanlaşmıyor, ayrıca iş başvurularında da öncelikli oluyor. Birçok firmanın yüksek lisans yapmış kişileri çalışan olarak almasından dolayı, üniversite eğitimi sonrasında hemen lisansüstü eğitime başvurulabilir. İstanbul Gelişim Üniversitesi yüksek lisans eğitimleri ile de İstanbul'da tercih edilen üniversiteler arasındadır. Tezli ve tezsiz olarak birçok ana bilim enstitüsü üzerine yüksek lisans bölümleri açmaktadır. Kontenjanları sınırlı olmadığı için, iki dönemlik yüksek lisans başvuru sürecinde, kontenjan dolmakta ve yüksek lisans başvuruları kapanmaktadır.

Yüksek lisans eğitim programı

Eskiden sadece tıp fakültesi mezunları yüksek lisans eğitimi alarak, uzman doktor olurken, günümüzde birçok branş için yüksek lisans eğitimi alınmaktadır. Durum böyle olunca birçok üniversitede yüksek lisans programları verilmektedir. İstanbul'da iyi bir üniversitenin yüksek lisans programına dahil olmak ve iyi bir eğitim almak, ciddi anlamda mesleki bakış açınızı değiştirir ve branşınızda başarılı olmanızı sağlar.



