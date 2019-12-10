İstanbul genelinde lokma döktürme

Osmanlı Devleti’nin eski başkentlerinden olan güzide şehirlerimizden İstanbul, bilindiği üzere çok kalabalık bir şehirdir.

İnsanların fazla olduğu şehirlerde doğal olarak okullar, fabrikalar ve dükkânlar çok fazla olur. Arz talep ilişkisi ile birçok lokmacı dükkânı mevcuttur. İnsanlar neden lokma döktürmek ister öncelikle bundan biraz bahsedelim. Özel günlerde, ramazanda, asker kınasında, düğünlerde ya da ölüm yıl dönümlerinde hayır yapmak amacı ile insanlar lokma döktürmek için niyet eder. Niyet ettikten sonra hummalı bir araştırma yapmaya başlar. Araştırıp iyi bir lokmacı bulur ve hayır lokmasını döktürür.

İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız bu konuda çok zorlanmazsınız. Sebebi ise birçok lokmacı vardır. Bu büyük bir avantajdır. Bazı şehirlerde sadece bir tane lokma esnafı vardır. Bu yüzden de elinin lezzetini ya da fiyatlarını beğensen de beğenmesen de biraz mecburiyetten oraya yaptırırsınız. Ama İstanbul şehrinde böyle bir şeyin başınıza gelme ihtimali yok denecek kadar azdır. Seçenek çok olduğu için istediğiniz yeri seçer ve orada lokma döktürürsünüz.

İstanbul’daki Lokmacılar Hakkında

Başlıktan da anlaşılacağı üzere İstanbul’da birden fazla hatta yüzden fazla hayır lokması döken lokma esnafları vardır. Bazı lokma esnafları sadece dükkânında lokma döker, bazıları evlere gidip orada lokma döker. Teknolojiden faydalanan lokma esnafları ise mobil lokma hizmetini kullanarak lokma döker. Belirlenen gün ve saatte mobil lokma aracı ile orada bulunur. Sıcak sıcak lokmaları döker ve misafirlere dağıtır. Sadece evinize değil istediğiniz yere mobil aracı çağırabilirsiniz. Bu hizmeti kullanan esnaflar diğer esnaflara göre en az bir sıfır öndedir. Buna göre de lokma döktürme fiyatları değişiklik gösterir. Çünkü dükkânda yapılan lokmalar eve gelip dağıtılana kadar soğuyabilir. Ama mobil lokma aracı sayesinde bu dertten kurtulmuş olursunuz. Misafirleriniz sıcak sıcak hayır lokmalarını yerken sizlere hayır duaları ederler. İstanbul şehrinde lokma yapan esnaf seçenekleri çok olduğu için aralarında seçim yapmak biraz zor olabiliyor. Bu aşamada kullandığı malzemelere ve elinin lezzetine odaklanabilirsiniz. Çünkü siz hayır yapmak için lokma döktürüyorsunuz. Lokmaları dağıtıldıktan sonra sizin tek isteğiniz yiyen insanların yüzünün gülmesidir. Bu şekilde hayır duaları alırsınız.

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